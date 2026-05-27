Afrique: Blommfield invest corp revise la perspective Sénégal - a - « negative » - La bombe institutionnelle du 26 mai

Une agence de notation africaine qui écrit noir sur blanc que le défaut ne peut pas être exclu pour le Sénégal, c'est du jamais vu depuis au moins une décennie. L'agence régionale de notation Bloomfield Investment Corporation a révisé la perspective associée à la notation souveraine de la République du Sénégal de « Stable » à « Négative », tout en maintenant la note BBB+ sous surveillance.

Dans un communiqué publié le 26 mai 2026, l'agence régionale de notation Bloomfield Investment Corporation basée à Abidjan (Côte d'Ivoire) vient de réviser la perspective associée à la notation souveraine de la République du Sénégal de « Stable » à « Négative », tout en maintenant la note BBB+ sous surveillance.

En langage de notation financière, une perspective « négative » signifie que le risque d'une future dégradation de la note devient plus élevé. Autrement dit, les marchés sont prévenus que si les tensions actuelles persistent ou s'aggravent, la signature souveraine sénégalaise pourrait perdre en crédibilité financière dans les prochains mois. Et le fait que la note du Sénégal soit désormais « sous surveillance » accentue encore cette pression.

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Bloomfield vient d'écrire officiellement ce que les marchés murmurent depuis des semaines : le Sénégal est entré dans une zone de vulnérabilité souveraine dont l'issue dépend moins des indicateurs économiques que d'une décision politique : la résolution ou l'aggravation de la tension entre deux hommes qui se partagent désormais, en adversaires, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

L'élément le plus marquant du communiqué reste sans doute la place accordée à l'environnement politique et institutionnel. Bloomfield évoque explicitement : « la détérioration récente de l'environnement politique et institutionnel » ; les tensions nées de la révocation du Premier ministre ; et les risques de paralysie dans le fonctionnement des institutions.

Rarement une agence de notation régionale aura établi un lien aussi direct entre crise politique et risque financier souverain. L'économie sénégalaise est ainsi devenue otage d'une crise politique dont personne ne connaît encore le dénouement.

Le message adressé aux investisseurs est clair : le risque Sénégal n'est plus uniquement budgétaire, il devient aussi institutionnel.

Trois décisions distinctes en une seule page

La perspective passe de Stable à Négative. Ce n'est pas encore une dégradation de la note elle-même. C'est un avertissement formel, un signal que la dégradation est probable si les tendances ne s'inversent pas.

La note BBB+ est maintenue mais mise sous surveillance. BBB+ reste en territoire investment grade, c'est-à-dire que les obligations sénégalaises restent théoriquement éligibles aux portefeuilles des investisseurs institutionnels réglementés. Mais la mise sous surveillance signifie que la prochaine décision peut intervenir à tout moment, sans délai préfixé.

En revanche, le risque de défaut est explicitement mentionné. C'est le passage le plus lourd de conséquences : "l'éventualité de tensions accrues sur le service de la dette souveraine, y compris sur certaines obligations locales et internationales, ne peut être exclue à court ou moyen terme."

Une agence de notation africaine qui écrit noir sur blanc que le défaut ne peut pas être exclu pour le Sénégal, c'est inédit depuis au moins une décennie.

Le déclencheur politique

Bloomfield ne cache pas le déclencheur immédiat de sa décision. Il est politique et il est daté du jour même, le 26 mai 2026. Le document cite explicitement deux événements simultanés : la révocation du Premier ministre par le Président de la République, et l'élection de cet ex-Premier ministre à la présidence de l'Assemblée nationale le même jour.

Ce qu'il faut comprendre dans cette configuration : Ousmane Sonko, révoqué du gouvernement par Bassirou Diomaye Faye, se retrouve le même jour à la tête du Parlement. Le Sénégal entre dans une situation de cohabitation conflictuelle inédite dans son histoire constitutionnelle, avec l'exécutif et le législatif potentiellement aux mains de deux pôles de pouvoir en tension.

Bloomfield l'analyse exactement ainsi : "cette situation pourrait accroître les risques de paralysie dans le fonctionnement des institutions et pourrait affecter la continuité des politiques publiques ainsi que la capacité de coordination économique et budgétaire de l'État."

Traduction pour le marché : qui vote le budget ? Qui ratifie les accords de financement ? Qui approuve les mesures de consolidation fiscale exigées par le FMI ? Si l'Assemblée nationale et l'exécutif sont en guerre, la réponse est : personne, ou personne dans les délais.

Cocktail explosif

Le 26 mai 2026, Bloomfield dégrade la perspective souveraine du Sénégal et évoque le risque de défaut ; Juin-juillet 2026, 1 200 milliards FCFA de service de la dette arrivent à échéance ; sans accord FMI, les négociations traînent depuis des mois. La paralysie institutionnelle que Bloomfield anticipe rend un accord encore plus improbable à court terme ; sans accès aux marchés internationaux, le coût d'emprunt sur l'Eurobond, déjà élevé, va mécaniquement augmenter après cette décision ; avec un baril de pétrole à 100-110 USD contre 60 USD prévu en Loi de Finances.

Quatre indicateurs sous surveillance étroite

Évolution de la crise politique et institutionnelle ; stabilité du cadre de gouvernance ; capacité des autorités à préserver les équilibres macroéconomiques ; conditions d'accès aux financements domestiques et extérieurs... Ce sont les quatre indicateurs que l'agence Bloomfield met sous surveillance étroite. En réalité, c'est le cahier des charges que Dakar doit honorer pour éviter une dégradation de la note elle-même.

Le premier est relatif à la cohabitation Faye/Sonko qui affiche une situation de tension ouverte et un risque jugé « critique » ; la stabilité du cadre de gouvernance est un deuxième indicateur dont la situation actuelle est jugée « incertaine » (sans que l'on sache qui gouverne réellement), avec un niveau de risque jugé « élevé » ; la capacité des autorités à préserver les équilibres macroéconomiques est sujet à caution avec l'absence du FMI, la soutenabilité de la dette et le pétrole cher, rendant le niveau de risque « critique » ; quant au quatrième indicateur, le syndrome d'une saturation du marché et celui de la fermeture des marchés intérieurs confèrent un niveau de risque jugé « élevé ».

Somme toute, les quatre indicateurs sont dans le rouge. C'est la raison pour laquelle Bloomfield n'a pas simplement modifié sa perspective et a aussi mis sous surveillance, tout en se réservant la possibilité de « frapper » à nouveau rapidement.

Le non-dit du document

Trois éléments sont absents du communiqué de Bloomfield et méritent d'être évoqués.

D'abord le silence sur les « Big Three » (S&P, Moody's et Fitch.

Bloomfield est une agence africaine basée à Abidjan. Sa décision a du poids sur le marché régional, mais c'est S&P, Moody's et Fitch qui déterminent l'accès aux marchés internationaux. Si ces trois agences emboîtent le pas à Bloomfield (même partiellement), le Sénégal bascule dans une zone de turbulence majeure. Cette décision régionale est donc un signal d'alarme avant ce qui pourrait être une décision internationale.

Ensuite, le silence sur les créanciers locaux. La mention des "obligations locales" dans la formulation sur le risque de défaut est stratégique. Elle vise les banques sénégalaises et les investisseurs institutionnels de l'UEMOA qui détiennent des titres sénégalais. Si le Sénégal défaille sur ses obligations domestiques, c'est le système bancaire régional qui est touché et pas seulement les créanciers étrangers. La BCEAO ne peut pas ignorer ce signal.

Enfin, la date du 26 mai 2026. Ce n'est pas une coïncidence. Bloomfield a attendu que la situation politique se cristallise (l'élection de Sonko à la présidence de l'Assemblée le même jour que sa révocation du gouvernement) pour publier. L'agence choisit ainsi son moment. Elle dit au marché : la situation vient de franchir un seuil.

Les deux scénarios ouverts par Bloomfield

L'agence régionale est rarement aussi explicite sur les conditions de retour en grâce. Dans le cas d'espèce, elle dégage deux scénarios : celui d'une dégradation de la note (BBB+ - BBB ou moins) avec comme déclencheurs : l'aggravation de l'instabilité politique, la détérioration des indicateurs budgétaires et de liquidité, la matérialisation de risques de défaut.

Les trois conditions sont déjà en cours de constitution.

Un second scénario dit de stabilisation, avec une condition unique formulée : "un retour à un environnement institutionnel stabilisé, accompagné de mesures crédibles de consolidation budgétaire et de restauration de la confiance des investisseurs."

Cette phrase contient en creux le programme politique que le marché exige de Dakar : une réconciliation entre Faye et Sonko, ou une clarification constitutionnelle, + un accord FMI + des mesures de rigueur budgétaire. Trois conditions politiquement et extrêmement difficiles à réunir simultanément.

Alerte régionale

Le cas du Sénégal est observé avec attention dans toute l'UEMOA.

Longtemps considéré comme l'une des signatures souveraines les plus solides de la région, le Sénégal voit aujourd'hui sa réputation financière confrontée à un test de crédibilité majeur.

Pour les investisseurs régionaux, la question devient : le Sénégal peut-il préserver sa stabilité financière dans un contexte de forte polarisation politique et de contraintes budgétaires croissantes ?