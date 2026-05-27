Sénégal: Banques - Hausse de 30% du résultat net de la BICICI au premier trimestre 2026

Au terme du premier trimestre 2026, le résultat net de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire (BICICI) a enregistré une hausse de 30% par rapport au premier trimestre 2025, selon le rapport d'activités établi par la direction de cet établissement bancaire.

Il ressort de ce rapport un résultat net affichant un solde de 10,387 milliards de FCFA contre 8,011 milliards de FCFA au 31 mars 2025.

Durant la période sous revue, la banque a vu ses crédits nets à la clientèle diminuer de 4,47% à 523,3 milliards de FCFA contre 548 milliards de FCFA au premier trimestre 2025. En revanche, les dépôts de la clientèle ont enregistré une hausse de 14,46% à 996,392 milliards de FCFA contre 871 milliards de FCFA au premier trimestre 2025.

Quant au produit net bancaire, il a connu une hausse de 17,1% avec une réalisation de 21,214 milliards de FCFA contre 18,130 milliards de FCFA au premier trimestre 2025. Selon les responsables de la BICICI, cette performance est portée aussi bien par une bonne évolution de la marge d'intermédiation que par la bonne tenue des commissions nettes.

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Pour ce qui est du résultat courant avant impôts, il s'est accru de 1,957 milliards, à 11,223 milliards de FCFA contre 9,266 milliards de FCFA au 31 mars 2025.

Sur les perspectives qui se dessinent, la direction de la banque note que « la BICICI entend poursuivre sa dynamique commerciale actuelle, associée à la bonne maîtrise des risques et des frais de gestion au cours des prochains trimestres. »