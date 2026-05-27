Cote d'Ivoire: Tabaski 2026 - Le député-maire Soumahoro Farikou adresse un message de paix et de fraternité aux populations d'Adjamé

À l'occasion de la célébration de la Tabaski, ce mercredi 27 mai 2026, le député-maire d'Adjamé, Soumahoro Farikou, a adressé un message de vœux empreint de fraternité, de paix et de solidarité à l'endroit des populations de sa commune ainsi qu'à l'ensemble de la communauté musulmane.

Dans son message, l'élu municipal a formulé ses « vœux les plus chaleureux » à toutes les populations d'Adjamé, tout en soulignant la portée spirituelle et sociale de cette célébration religieuse majeure pour les fidèles musulmans. « Que cette fête sacrée, symbole de foi, de partage et de solidarité, soit une source de paix, de bénédictions, de bonheur et de prospérité pour chacune et chacun », a déclaré le député-maire.

À travers cet appel, Soumahoro Farikou a également insisté sur les valeurs de cohésion sociale et de vivre-ensemble, exhortant les populations à renforcer davantage les liens de fraternité au sein des familles et de la commune. « Puisse Allah renforcer davantage les liens de fraternité, d'unité et de vivre-ensemble au sein de nos familles et de notre commune », a-t-il souhaité.

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En cette fête de la Tabaski, le député-maire d'Adjamé a renouvelé ses souhaits de paix et de bénédictions à l'ensemble des habitants, réaffirmant son attachement aux valeurs d'unité, de solidarité et de cohésion sociale qui fondent le vivre-ensemble dans la commune d'Adjamé et en Côte d'Ivoire. « Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous ! », a conclu Soumahoro Farikou.