Cote d'Ivoire: Tabaski 2026/Yaya Fofana - « J'invite chaque Ivoirien à faire de cette fête un moment de rapprochement, de pardon et de fraternité »

Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens,

Chers frères et sœurs musulmans,

Chers compatriotes,

À l'occasion de la fête de Tabaski, je voudrais, en mon nom personnel, adresser à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire mes voeux les plus fraternels de paix, de santé, de bonheur et de prospérité.

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La Tabaski est un moment de foi, de sacrifice, de partage et d'espérance. Elle nous rappelle que les grandes nations se construisent dans l'humilité, la solidarité, la discipline morale et la confiance en Dieu. Elle nous enseigne également que le véritable sacrifice ne se limite pas à un acte religieux, mais traduit une disposition du cœur au service du bien commun.

Les moments de foi doivent aussi devenir des moments de conscience nationale. Une nation forte n'est pas celle qui ne traverse jamais les épreuves, mais celle qui sait rester unie face à la douleur.

En ce jour béni, j'invite chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien à faire de cette fête un moment de rapprochement, de pardon et de fraternité. Notre pays a besoin de femmes et d'hommes capables de regarder au-delà des différences politiques, religieuses, ethniques ou sociales afin de bâtir ensemble une Côte d'Ivoire plus juste, plus apaisée et plus forte.

En ces jours de recueillement, nos pensées vont également aux familles endeuillées, aux blessés et à tous nos compatriotes affectés par les récentes fortes pluies ayant provoqué des inondations dans plusieurs localités de notre pays, ainsi que par le drame lié à l'effondrement d'un immeuble. Face à la douleur humaine, aucune différence politique, sociale ou religieuse ne devrait nous diviser.

Dans ces moments d'épreuve, la nation doit rester unie autour des victimes, dans la solidarité, la compassion et le soutien humain. Aucun développement durable ne peut se construire sans une attention constante à la sécurité des populations, à la prévention des risques et à la protection de la vie humaine.

À celles et ceux qui ont aujourd'hui la lourde responsabilité de conduire la destinée nationale, je voudrais rappeler, avec respect et esprit républicain, que le pouvoir trouve sa grandeur lorsqu'il sait écouter, rassembler et préparer sereinement l'avenir. Les périodes de foi et de sacrifice nous invitent tous, dirigeants comme citoyens, à privilégier la paix des cœurs, l'ouverture du dialogue et la transmission d'un héritage politique apaisé aux générations futures.

La Côte d'Ivoire est notre héritage commun. Elle est aussi notre responsabilité collective. Nous devons préserver sa paix, consolider son unité et offrir à notre jeunesse des raisons solides de croire en l'avenir. Cela exige une vision claire, un engagement sincère et une volonté constante de placer l'intérêt national au-dessus des intérêts particuliers.

En cette fête de Tabaski, ayons une pensée particulière pour les familles éprouvées, les personnes vulnérables, les malades, les travailleurs courageux, les jeunes en quête d'opportunités et tous ceux qui espèrent des lendemains meilleurs. Que l'esprit de partage qui caractérise cette célébration inspire durablement nos actions individuelles et collectives.

Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.

Qu' il protège notre peuple.

Qu' il guide nos dirigeants et éclaire nos choix.

Qu' il fasse de notre nation une terre de paix, de justice, de solidarité et d'espérance.

Plus que jamais, la Côte d'Ivoire doit demeurer une terre de fraternité, de responsabilité et d'espérance pour les générations présentes et futures.

Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous.

Fait, le 26 mai 2026