Cote d'Ivoire: Leadership féminin dans la Bagoué - 91 présidentes d'associations investies par la Fegaf

La Fédération des groupements et associations féminins (Fegaf) de Boundiali commune et sous-préfecture a célébré, le 23 mai 2026, le mérite des femmes de la Bagoué au cours d'une cérémonie d'envergure marquée par l'investiture officielle de 91 présidentes d'associations.

Organisée au stade Lôwôrô de Boundiali, la rencontre a également été l'occasion de réaffirmer l'engagement des autorités en faveur du leadership féminin et de l'autonomisation économique des femmes rurales.

Placée sous le sceau de la valorisation du leadership féminin, de l'autonomisation économique et du développement local, la rencontre s'est tenue sous le patronage de Bruno Nabagné Koné, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, et président du Conseil régional de la Bagoué. Elle bénéficiait également du parrainage de Bernard Comoé et du coparrainage de David Fofana.

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Dans son allocution, Salimata Dembélé Diarra, présidente de la Fegaf-Bagoué, a salué la mobilisation des autorités et des partenaires, tout en exprimant sa reconnaissance pour leur accompagnement constant en faveur des femmes de la région. Elle a rappelé que la mission de la Fédération repose essentiellement sur le renforcement des capacités des femmes, leur autonomisation économique et la promotion de leur leadership au sein des communautés.

Le temps fort de cette cérémonie a été l'investiture officielle des 91 présidentes d'associations, désormais investies de la responsabilité de conduire leurs groupements vers une meilleure structuration, une plus grande efficacité organisationnelle et un impact socio-économique renforcé.

Dans un élan concret de soutien à l'entrepreneuriat féminin, des dons et des équipements ont également été remis aux femmes agricultrices de la région afin de soutenir leurs activités productives et d'améliorer leurs conditions de travail. Une initiative fortement saluée par les bénéficiaires, tant les femmes rurales demeurent des piliers essentiels du développement agricole et économique de la Bagoué.

Dans une ambiance empreinte d'émotion, de reconnaissance et d'espoir, plusieurs intervenants ont rendu hommage à la résilience des femmes, à leur contribution à l'économie locale ainsi qu'à leur rôle central dans la cohésion sociale et la transformation des communautés.

Clôturant la cérémonie, le ministre Bruno Nabagné Koné a salué l'engagement exemplaire des femmes de la Bagoué et réaffirmé son soutien aux initiatives favorisant leur autonomisation et leur pleine participation au développement régional.

Cette cérémonie a permis à la Fegaf-Bagoué de réaffirmer sa volonté de faire du leadership féminin un puissant levier de transformation sociale, économique et communautaire, au service d'une région plus inclusive et prospère.