Afrique: Assemblées annuelles de la BAD - Six cadres de l'institution décorés dans l'Ordre du Mérite congolais

Le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, a élevé ce 27 mai 2026 0à Braazzaville au Congo, à titre exceptionnel, six cadres de la Banque africaine de développement (BAD) au grade de commandeur et de chevalier.

Et ce, à l'ouverture des 61 es Assemblées annuelles de cette institution qui se tiennent du 25 au 29 mai, dans la capitale congolaise.

Il s'agit notamment du président deu Groupe de la BAD, le Dr Sidi Ould Tah, et de Chioma Onukogu, élevés au grade de commandeur, tandis que quatre autres cadres du Groupe, à savoir Thierry Hot, conseiller exécutif du président du Groupe de la Bad; André Base, chef de division du protocole de la Bad; Olivier Beguy, économiste pays du bureau de liaison du Groupe de la Bad et Léandre Bassolé, DG du Groupe de la Bad pour l'Afrique centrale ont quant eux fait chevalier dans l'Ordre du Mérite congolais.

« Mobiliser les ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté », C'est la thématique des 61e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) qui se tient à Brazzaville au Congo du 25 au 30 mai 2026.

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Les Assemblées annuelles constituent l'événement statutaire le plus important du Groupe de la Banque, au cours duquel les Conseils des gouverneurs, les plus hautes instances de décision et de contrôle de l'institution, examinent les performances de l'année écoulée et définissent les stratégies pour l'avenir.