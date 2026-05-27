Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la transformation agricole en cours dans la zone de Borana-Est constituait une preuve éclatante des progrès accomplis par l'Éthiopie sur la voie de l'autosuffisance alimentaire.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre, qui visite actuellement les projets agricoles de la zone, a déclaré que les agriculteurs locaux, grâce à leur travail acharné, avaient cultivé plus de 176 223 hectares de terres rien que pour cette saison de production.

Grâce à ces efforts de culture intensifs, la zone prévoit une récolte massive de plus de 3,1 millions de quintaux.

« La transformation agricole qui s'opère dans la zone de Borana-Est témoigne avec force du chemin parcouru par l'Éthiopie vers l'autosuffisance alimentaire ! », a écrit le Premier ministre Abiy.

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« Rien que pour cette saison, nos agriculteurs, grâce à leur travail acharné, ont cultivé plus de 176 223 hectares de terres, ce qui laisse présager une récolte exceptionnelle de plus de 3,1 millions de quintaux. »

Le Premier ministre a également souligné que cette initiative a permis de mobiliser plus de 101 000 foyers grâce à des méthodes agricoles en grappes organisées, en utilisant des tracteurs modernes pour transformer le potentiel agricole en une productivité élevée.

Selon le Premier ministre Abiy, les importantes récoltes de blé en cours dans le district de Liben, ainsi que celles de teff, de maïs et de haricots, permettent d'assurer avec succès l'approvisionnement alimentaire national.