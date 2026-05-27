Afrique: Le Premier ministre Abiy inaugure l'aéroport Negele Borena Geda

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré le nouvel aéroport Negele Borena Geda, une étape majeure dans l'extension du réseau aérien intérieur de l'Éthiopie et de sa connectivité régionale.

Cet aéroport nouvellement inauguré devient la 24ᵉ destination intérieure d'Ethiopian Airlines et devrait jouer un rôle important dans la stimulation du commerce, du tourisme et de l'intégration économique dans le sud du pays.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre a déclaré que cet aéroport moderne avait été construit pour accueillir des appareils de pointe, notamment le Boeing 737 Max, et qu'il commencerait immédiatement ses opérations avec trois vols hebdomadaires.

« Aujourd'hui, nous inaugurons officiellement le nouvel aéroport de Negele Borena Geda et la 24ᵉ destination intérieure d'Ethiopian Airlines », a déclaré le Premier ministre Abiy.

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Il a ajouté : « Conçue pour accueillir des appareils de pointe tels que le Boeing 737 Max, cette infrastructure moderne lancera dès à présent trois vols hebdomadaires afin de dynamiser le commerce local, les échanges transfrontaliers et le tourisme. »

Le Premier ministre a souligné que le développement des infrastructures de transport est essentiel pour libérer le potentiel économique régional et renforcer l'unité nationale.

« Chaque nouvelle piste que nous construisons comble un fossé, libère le potentiel économique régional et rapproche nos populations », a-t-il souligné.

Le Premier ministre Abiy a également rendu hommage à Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne la plus importante et la plus prospère d'Afrique, qui célèbre cette année son 80ᵉ anniversaire, la qualifiant de « fierté de l'Afrique » et de « nouvel esprit de l'Afrique ».

L'inauguration de l'aéroport devrait améliorer l'accessibilité de la région de Borena, faciliter l'activité économique et créer de nouvelles opportunités en matière d'investissement et de tourisme, tout en renforçant les liens entre les communautés.