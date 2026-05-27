Afrique: La mission d'observation électorale de l'Union africaine arrive à Addis-Abeba avant le scrutin du 1er juin

La Mission d'observation électorale de l'Union africaine (AUEOM) est officiellement arrivée en Éthiopie pour observer les prochaines élections législatives prévues le 1ᵉʳ juin 2026.

Cette mission de haut niveau, déployée à l'invitation officielle du gouvernement éthiopien, est dirigée par l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta.

Selon un communiqué publié par l'Union africaine, la mission se compose de 73 observateurs à court terme issus de 37 pays africains, les femmes représentant 61 % de la délégation.

L'équipe d'observateurs comprend des ambassadeurs accrédités auprès de l'Union africaine, des responsables de la gestion électorale, des représentants de la société civile, des experts électoraux, des spécialistes des droits de l'homme, des experts en matière de genre et de médias, ainsi que des représentants de la jeunesse.

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Les observateurs seront déployés dans différentes régions d'Éthiopie afin de surveiller les principales activités du jour du scrutin, notamment l'ouverture des bureaux de vote, les procédures de vote, le dépouillement des bulletins et la compilation des résultats.

La mission d'observation électorale de l'UA a déclaré que son évaluation s'appuierait sur le cadre juridique éthiopien régissant les élections, la Déclaration de l'OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG), ainsi que d'autres normes régionales et internationales relatives aux élections démocratiques.

Au cours de sa mission, la délégation de l'UA devrait également rencontrer les institutions de l'État, la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE), les partis politiques, les candidats, les organisations de la société civile, les représentants des médias, les membres de la communauté diplomatique et d'autres missions d'observation électorale opérant dans le pays.

La mission devrait publier une déclaration préliminaire sur ses observations et son évaluation du processus électoral lors d'une conférence de presse à Addis-Abeba le 3 juin 2026.

Selon l'Union africaine, un rapport final et complet contenant les conclusions et les recommandations de la mission sera publié dans les deux mois suivant les élections.