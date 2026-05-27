Ethiopie: Les musulmans éthiopiens célèbrent l'Aïd al-Adha dans la prière et l'unité

Addis Ababa — Partout en Éthiopie, les musulmans célèbrent la 1447ᵉ fête de l'Aïd al-Adha, connue localement sous le nom d'Arafa, à travers des prières animées et des cérémonies religieuses, marquant ainsi l'une des fêtes les plus sacrées de l'islam.

Dès les premières heures du matin, des centaines de milliers de fidèles se sont rassemblés dans les mosquées et sur les places de prière en plein air à Addis-Abeba et dans d'autres grandes villes du pays pour célébrer cette fête sacrée.

Les célébrations ont été empreintes de dévotion spirituelle, de traditions culturelles colorées et de messages de paix, d'unité et de fraternité.

L'Aïd al-Adha, également connu sous le nom de « Fête du Sacrifice », commémore la volonté du prophète Ibrahim (Abraham) de sacrifier son fils par obéissance au commandement de Dieu.

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Cette histoire sacrée symbolise une foi inébranlable, un sacrifice désintéressé, l'obéissance à Dieu et une dévotion inébranlable.

Cette fête n'est pas seulement un moment de prière et de célébration, mais aussi une occasion de mettre en avant la compassion et la solidarité.

Les familles et les communautés partagent des repas, apportent leur soutien à ceux qui en ont besoin et renforcent les liens sociaux par des actes de charité et de bienveillance.

Les chefs religieux et les anciens de la communauté ont exhorté les musulmans à continuer de préserver les valeurs séculaires de l'Éthiopie que sont l'unité, la coexistence et la fraternité, alors que la communauté musulmane célèbre cette fête dans l'harmonie.

À la veille de l'Aïd al-Adha, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les Éthiopiens à embrasser les valeurs de sacrifice, d'obéissance et de soutien mutuel que représente cette fête.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre a déclaré que l'Aïd al-Adha incarne trois valeurs majeures : le sacrifice, l'obéissance et la solidarité.

« Le Jour d'Arafat revêt une importance profonde pour la communauté musulmane, car il commémore un père offrant son fils en sacrifice, un fils obéissant à l'ordre de son père, et les musulmans démontrant au monde entier les valeurs d'unité et de solidarité », a souligné le Premier ministre.

Il a ajouté que la volonté du prophète Abraham de sacrifier son fils bien-aimé reflétait une foi et une détermination extraordinaires, malgré les épreuves émotionnelles, la pression sociale et la tentation.

L'Aïd al-Adha marque également le point culminant du pèlerinage annuel du Hajj à La Mecque, en Arabie saoudite, ce qui en fait l'une des périodes les plus importantes sur le plan spirituel pour les musulmans du monde entier.

De plus, des millions de musulmans à travers le monde célèbrent cette fête sacrée cette année.

Le calendrier islamique suivant le cycle lunaire, la date exacte de l'Aïd al-Adha est déterminée par l'observation de la lune. De nombreuses communautés musulmanes se conforment aux annonces faites par les comités d'observation de la lune et les autorités religieuses dans des pays tels que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Alors que les célébrations se poursuivent dans toute l'Éthiopie, l'Aïd al-Adha est un rappel fort de la foi, de la compassion, du sacrifice et de l'esprit d'unité indéfectible qui soude les communautés.