Ethiopie: La NBE autorise les banques commerciales à délivrer des autorisations d'exportation pour les marchandises destinées à la Chine

Addis Ababa — La Banque nationale d'Éthiopie (NBE) a autorisé les banques commerciales à délivrer des permis d'exportation pour les marchandises destinées à la Chine.

Selon l'avis public publié aujourd'hui, la NBE a déclaré que toutes les banques commerciales agréées sont pleinement habilitées, à compter d'aujourd'hui, à délivrer des permis d'exportation, à gérer les crédits documentaires et à traiter toutes les opérations bancaires connexes pour les marchandises destinées à la Chine.

Toutes les banques sont donc invitées à faciliter ces services d'exportation pour leurs clients dans le strict respect de la réglementation en vigueur en matière de change et d'exportation, a-t-elle ajouté.

La NBE a rappelé que, sur la base de l'accord général de coopération économique et financière entre l'Éthiopie et la Chine, il avait été précédemment décidé que tous les permis d'exportation pour les marchandises destinées à la Chine devaient être traités exclusivement par la Banque commerciale d'Éthiopie (CBE).

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Toutefois, la Banque a conclu qu'elle avait officiellement levé cette restriction dans le but de rationaliser davantage le secteur du commerce extérieur du pays, de renforcer la compétitivité et de créer un environnement plus accessible pour les exportateurs.