Ethiopie: Le Premier ministre Abiy appelle à un changement de mentalité dans le système de santé éthiopien lors de l'inauguration de l'hôpital de Lafto

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé mardi à une transformation culturelle majeure du système de santé éthiopien.

Le Premier ministre a souligné que la construction d'hôpitaux ne suffisait pas à elle seule, à moins qu'elle ne s'accompagne d'un entretien adéquat, de la participation du secteur privé et de soins bienveillants et centrés sur le patient.

S'exprimant lors de l'inauguration de l'hôpital de Lafto, le Premier ministre Abiy a évoqué l'évolution de la politique de santé éthiopienne.

Il a expliqué que pendant de nombreuses années, le pays s'était fortement concentré sur la médecine préventive, mais que l'expérience avait montré que la prévention seule ne pouvait pas répondre pleinement au fardeau croissant des maladies graves et complexes.

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Selon le Premier ministre, la stratégie nationale de santé révisée vise désormais à trouver un équilibre entre les soins préventifs et curatifs, afin de garantir que le système soit capable non seulement de prévenir les maladies, mais aussi de traiter les pathologies graves dès leur apparition.

Le Premier ministre Abiy a fait remarquer que la santé, tout comme la paix, est souvent davantage appréciée à sa juste valeur en période de crise.

Le Premier ministre a souligné que les véritables soins de santé préventifs vont au-delà des hôpitaux et des cliniques. Selon lui, la création d'une société en bonne santé passe également par des villes plus propres, des espaces publics plus sûrs et des modes de vie plus sains.

Il a mis en avant l'importance de dépolluer les rivières, de développer les installations sportives et de créer des espaces de loisirs accessibles où les jeunes et les personnes âgées peuvent rester actifs et éviter les comportements néfastes tels que la toxicomanie.

Utilisant une analogie militaire, le Premier ministre Abiy a décrit la prévention des maladies comme un combat national dans lequel la nutrition constitue la première ligne de défense de la société.

Il a salué les programmes d'alimentation destinés aux étudiants et aux communautés, en pleine expansion à Addis-Abeba, les qualifiant d'investissements à long terme pour bâtir une génération plus saine et plus résiliente.

Abordant la question de la gouvernance et du développement urbains, le Premier ministre a félicité l'administration municipale d'Addis-Abeba pour les progrès récemment accomplis dans les domaines de l'éducation, du sport et des infrastructures énergétiques. Il a toutefois souligné que les efforts du gouvernement ne suffisaient pas à eux seuls à répondre aux besoins croissants du secteur de la santé.

Une partie centrale de son message a porté sur la nécessité d'accroître la participation du secteur privé dans la prestation des soins de santé.

Le Premier ministre Abiy a noté que de nombreux professionnels de santé et investisseurs éthiopiens qualifiés sont disposés à créer des établissements de santé de pointe, mais continuent de se heurter à des obstacles tels qu'un accès limité aux terrains et des barrières administratives.

Il a exhorté les responsables municipaux à travailler en étroite collaboration avec les prestataires de soins de santé privés, à comprendre directement leurs difficultés et à éliminer les obstacles inutiles afin de contribuer à l'expansion d'établissements médicaux de classe mondiale dans toute la capitale.

S'adressant au personnel soignant et aux responsables administratifs, le Premier ministre a souligné que les normes élevées mises en avant lors de l'inauguration de l'hôpital ne devaient pas rester des initiatives ponctuelles. Au contraire, a-t-il déclaré, la propreté, le professionnalisme et la qualité du service doivent devenir des pratiques institutionnelles permanentes.

Plus important encore, il a appelé à un changement de mentalité dans la manière dont les patients sont traités au sein des établissements médicaux.

Il a encouragé les professionnels de santé à remplacer les attitudes administratives rigides par de l'empathie, du respect et des soins centrés sur le patient, qui traitent chaque citoyen de manière égale, quel que soit son statut social ou économique.

Le Premier ministre Abiy a également mis en garde contre la complaisance, soulignant la présence médicale croissante de l'Éthiopie à travers l'Afrique. Il a noté que plus de 400 internes africains suivent actuellement une formation spécialisée en Éthiopie, tandis que de nombreux médecins éthiopiens continuent d'exercer sur l'ensemble du continent.

Malgré ces avancées, il a mis en garde les dirigeants contre le risque de se reposer sur leurs lauriers.

« La complaisance est un fléau », a déclaré le Premier ministre, soulignant que se focaliser excessivement sur les réalisations passées peut empêcher les institutions d'aller de l'avant et de viser de nouveaux progrès.

Construit sur un terrain de 5,4 hectares, l'hôpital de Lafto est conçu pour offrir des traitements conformes aux normes internationales pour les maladies graves et spécialisées, notamment le cancer, les cardiopathies complexes et d'autres pathologies critiques. Cet établissement devrait améliorer l'accès aux services de santé de pointe en Éthiopie et réduire la nécessité pour les patients de se rendre à l'étranger pour se faire soigner.

Pour le Premier ministre, cet hôpital représente bien plus qu'un simple projet de santé. Il l'a décrit comme un symbole de l'engagement plus large de l'Éthiopie en faveur de l'autonomie, du développement national et de l'expansion continue d'établissements de santé spécialisés modernes à travers le pays.