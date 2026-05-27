Sud-Soudan: Ebola - Le diocèse de Tombura-Yambio renforce son état de vigilance et de préparation

Juba — Le niveau de vigilance épidémiologique a été relevé dans le diocèse de Tombura-Yambio, au Soudan du Sud, suite à la propagation du virus Ebola dans la République démocratique du Congo voisine.

« Bien qu'aucun cas confirmé n'ait encore été signalé dans notre région, le risque de transmission transfrontalière reste élevé en raison des fréquents déplacements de population au sein de la région. Par conséquent, nous ne pouvons rester passifs ou pris au dépourvu », écrit le Père Charles Mbikoyo, directeur de la Caritas diocésaine, dans un communiqué envoyé à l'Agence Fides.

Le Père Mbikoyo ordonne « que le Département des services de santé pour le bien-être et l'intégration, par l'intermédiaire de l'hôpital missionnaire Sainte-Thérèse, intensifie immédiatement les mesures d'alerte, de préparation et de sensibilisation du public afin de protéger nos communautés et nos institutions ».

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Le Département de la santé est donc chargé de : « Renforcer les mécanismes de surveillance et de détection précoce dans tous les établissements de santé et au sein des communautés ; intensifier la sensibilisation et l'éducation sanitaire concernant les symptômes d'Ebola, les mesures de prévention, les pratiques d'hygiène et l'importance d'une notification rapide ; préparer des équipes d'intervention d'urgence et garantir la capacité de mise en quarantaine en collaboration avec les autorités sanitaires ; Encourager la population à rester calme mais vigilante, à éviter toute panique inutile et à respecter rigoureusement les directives en matière de santé publique ; Collaborer avec le cabinet du ministre de la Santé et avec tous les partenaires sanitaires gouvernementaux et humanitaires concernés ; Mobiliser les responsables communautaires, les églises, les écoles et les structures locales pour soutenir les campagnes de prévention et un comportement responsable de la part de la communauté ».

Le père Mbikoyo conclut en exhortant la population à éviter tout contact inutile avec des personnes ou des corps suspectés d'être infectés, à respecter les bonnes pratiques d'hygiène, à signaler immédiatement toute maladie inhabituelle au centre de santé le plus proche et à éviter de répandre des rumeurs ou des informations erronées.

À l'heure actuelle, les autorités sud-soudanaises n'ont signalé aucun cas d'Ebola sur leur territoire, mais elles ont adopté des mesures de surveillance, de dépistage et d'intervention.

En RDC, on recense environ 105 cas confirmés (dont environ 10 décès) et plus de 900 cas suspects (dont environ 220 à 223 décès suspects). Selon certaines estimations, le nombre total de cas suspects et confirmés dépasse les 1 000, avec au moins 241 décès signalés. En Ouganda, une dizaine de cas ont été confirmés, avec un décès.