Congo-Kinshasa: Des hommes blessés et des femmes violées dans une attaque armée à Ngaliema, à Kinshasa

Des hommes ont été blessés et des femmes violées lors d'une attaque perpétrée par des bandits armés dans la nuit de lundi à mardi 26 mai, dans une parcelle située dans la commune de Ngaliema, aux environs de l'arrêt Brikin et du collège REKA.

Selon des témoins joints par Radio Okapi, le drame s'est déroulé entre 3 h et 4 h du matin. Les assaillants, lourdement armés, ont également emporté de l'argent et des biens de valeur.

D'autres habitants rapportent que l'attaque s'est déroulée sans aucune intervention des forces de sécurité. Face à cette insécurité persistante, les résidents du quartier Dimanga appellent à une réaction rapide des autorités et à l'installation urgente d'un poste de police pour mettre fin à cette spirale de violences.

« Nous avons passé une nuit très agitée, de 3 h à 4 h du matin, sans l'intervention de la police. Ces criminels avaient des machettes, des armes et d'autres matériels qui leur ont permis d'ouvrir chaque porte de la parcelle. Il y a eu des cas de vols, de viols, de tortures, et certains ont reçu des coups de machette », a témoigné un habitant.

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Il a demandé aux autorités civiles et militaires d'aider la population de Ngaliema en installant un sous-CIAT sur l'avenue Kananga ou Reka, où l'insécurité bat des records.

Pour sa part, le bourgmestre de la commune de Ngaliema a déclaré ne pas avoir été informé de la situation et a promis de revenir avec plus de détails.