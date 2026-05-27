Afrique: Signature de l'appel à propositions du Projet Pont Route-Rail entre Kinshasa et Brazzaville

Le projet de pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville connaît une avancée significative avec la signature, mardi 26 mai de l'appel à propositions entre les deux Congo.

Ce document a été signé par Jean-Pierre Bemba, vice-Premier ministre et ministre des Transports de la RDC, et par son homologue Jean-Jacques Bouya, ministre de la République du Congo chargé de la coordination des infrastructures de développement.

L'appel est adressé aux cinq soumissionnaires préqualifiés lors de la phase précédente.

Profitant des assises de la Banque africaine de développement prévues à Brazzaville du 26 au 29 mai, les gouvernements des deux Congo dont les capitales sont les plus proches au monde ont rendu public l'appel à propositions visant la construction d'un pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville.

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Long de 1 575 mètres, cet ouvrage sera jeté sur le fleuve Congo vers la commune de Maluku.

Il comprendra deux fois deux voies routières et une voie ferrée, pour un coût estimé à environ 441 millions d'euros ainsi que les voies d'accès dans les deux pays sont déjà financées par la Banque africaine de développement.

Les avantages attendus sont nombreux : gain de temps, réduction des coûts économiques, diminution du temps d'immobilisation des marchandises, avec un taux de rentabilité envisagé de 16 %.

Ce projet devrait donner un coup de fouet aux économies des deux pays, ont affirmé les différents intervenants lors de la cérémonie organisée à Kintélé fait savoir Jean-Pierre Bemba.

Le vice-Premier ministre des Transports a par ailleurs lancé un appel solennel aux investisseurs, développeurs et groupements préqualifiés, les invitant à s'engager activement dans les phases de financement, de construction et d'exploitation de ce projet hautement structurant.