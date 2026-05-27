Congo-Kinshasa: Ebola - L'Archevêque métropolitain de Kisangani appelle à la vigilance

27 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Pour parer à toute éventualité, l'archevêque métropolitain de Kisangani (Tshopo) appelle les fidèles catholiques ainsi que l'ensemble de la population à la vigilance face à l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'Ituri voisin.

Onze jours après la déclaration officielle de cette maladie, il insiste sur la nécessité d'un cordon sanitaire pratique, compte tenu de l'intensité du trafic humain sur la Route nationale 4 et à l'aéroport de Bangboka.

« Pas de psychose, mais une vigilance absolue », a déclaré Mgr Marcel Utembi.

Dans un message pastoral d'urgence adressé aux curés, aux quasi-paroisses et à l'ensemble des fidèles de sa juridiction, il tire la sonnette d'alarme.

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« La proximité immédiate avec le foyer d'Ituri, combinée aux mouvements incessants des populations, impose le respect strict et immédiat des consignes sanitaires. Désormais, les habitudes doivent changer, même au sein de l'Église », a souligné l'archevêque.

Mgr Marcel Utembi appelle ainsi à la suspension temporaire des traditionnelles poignées de main et des accolades, gestes pourtant ancrés dans la fraternité chrétienne.

À cela s'ajoutent les règles d'or du ministère de la Santé :

Lavage régulier des mains au savon ou au gel hydroalcoolique

Interdiction de manipuler du gibier trouvé mort

Interdiction de toucher les corps des personnes décédées

Le prélat insiste : face à toute personne présentant une fièvre, une fatigue intense, des vomissements ou des saignements, le mot d'ordre est la distance et le signalement immédiat.

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