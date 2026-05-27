Ile Maurice: Examens reportés pour Eid-Ul-Adha - Shakeel Mohamed salue une décision inclusive

27 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Plusieurs examens de la Faculty of Social Sciences & Humanities de l'université de Maurice (UoM), initialement prévus le jeudi 28 mai, coïncidaient avec la célébration d'Eid-Ul-Adha, empêchant ainsi de nombreux étudiants musulmans d'y prendre part. Face à cette situation, le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, a affirmé avoir saisi le vice-chancelier de l'UoM, le Dr Kavi Kumar Khedo, afin de trouver une solution adaptée. À l'issue des discussions, les épreuves concernées seront reprogrammées.

Cette décision intervient après plusieurs réactions sur la question de l'équité entre les étudiants et du respect des pratiques religieuses dans le milieu éducatif. Certains étudiants avaient notamment exprimé leurs inquiétudes face à la pression académique liée à un éventuel report des examens, tandis que d'autres réclamaient une meilleure prise en considération des observances religieuses.

Dans une déclaration, Shakeel Mohamed a salué l'ouverture de l'administration universitaire et a indiqué que le vice-chancelier lui avait également assuré que l'UoM adoptera désormais une politique visant à éviter la tenue d'examens lors de fêtes religieuses. Le ministre a, par ailleurs, invité les autres institutions éducatives du pays à suivre cette démarche afin de promouvoir davantage d'inclusion et de respect de la diversité culturelle et religieuse dans le système éducatif.

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