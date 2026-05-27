Afrique: Des érosions touchent déjà 7 quartiers de Kasongolunda au Kwango

Sept quartiers de la cité de Kasongo Lunda (Kwango) sont déjà touchés par les têtes d'érosion.

Selon la société civile, ces ravins envahissent depuis l'année dernière les trois voies d'accès de cette entité.

Des voies d'accès et des routes agricoles détruites

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La prolifération des ravins menace directement la survie de cette municipalité de l'ex-Bandundu. Les trois principales voies d'accès à la cité, passant par Mahonga, Munganda et Gabissa, sont gravement menacées de rupture totale.

Outre ces axes routiers majeurs, les structures citoyennes déplorent la forte dégradation des routes de desserte agricole à travers tout le territoire. Cette détérioration isole la cité, bloque l'évacuation des produits fermiers et fait craindre un enclavement total de la zone.

L'appel à la solidarité et à l'aide matérielle

Face à la progression des érosions, la jeunesse locale a tenté d'intervenir. Cependant, les efforts communautaires restent vains face à l'ampleur et à la vitesse de progression des ravins. La société civile sollicite une assistance urgente en matériels et outils de chantier pour stabiliser le sol.

« Le territoire est en train de s'effacer. C'est pourquoi je sollicite une intervention et je rappelle encore cela aux élus du territoire de Kasongolunda, au niveau national comme provincial», plaide le président de la société civile locale, Bonaventure Kulemba.

Il a par ailleurs appelé à la générosité et à la solidarité du caucus des députés du Kwango pour sauver Kasongolunda. Envoyez-nous des outils aratoires, des houes, des bêches, des pelles, des pioches pour que nous puissions intervenir. Envoyez-nous des sacs