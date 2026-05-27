Sénégal: Académie Darou Salam - Une fabrique de talents en quête d'affirmation (4/11)

Le Sénégal est un réservoir de talents et un pourvoyeur de footballeurs dans les plus grands championnats en Europe et un peu partout dans le monde. À Grand Yoff, l'Académie Darou Salam veut apporter sa pierre à l'édifice et se faire une place dans l'échiquier du football local.

L'avènement des centres, instituts et académies de football, il y a un peu plus de deux décennies, a complètement redessiné le visage du football sénégalais. Ces lieux de formation et d'éducation se sont aujourd'hui imposés comme des modèles crédibles capables d'impulser une nouvelle dynamique au football local et peuvent pousser les clubs traditionnels à une remise en question de leurs modèles qui semblent avoir atteint leurs limites. Des Sénégalais, épris par le développement et l'éducation des jeunes, se sont investis pour sortir de terre des centres, académies et instituts de football avec des installations conformes aux standards du haut niveau et une expertise avérée.

L'Académie Darou Salam, sise à Grand Yoff, s'inscrit dans cette même dynamique. Le président Serigne Galass Mbacké est l'architecte de ce temple dédié exclusivement aux jeunes et qui a fait éclore beaucoup de talents évoluant un peu partout en Europe. Son modèle repose sur une vision claire qui n'est pas sans rappeler celle des autres centres. Darou Salam s'appuie sur un système de détection efficace des jeunes talents avec des correspondants installés dans toutes les régions du Sénégal. L'académie s'est progressivement professionnalisée en renforçant davantage son organisation et en étoffant son encadrement technique. Elle dispose de cinq catégories (U13, U15, U17, U20 et U23). Ces jeunes bénéficient d'une formation scolaire et sont très tôt imprégnés des exigences du football de haut niveau.

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Sur le plan sportif, Darou Salam fait son petit bonhomme de chemin. Finaliste en Nationale 2 en 2024, l'académie a fini par accrocher la promotion la saison suivante. Cette saison, le club joue les Play-offs en senior et est qualifié en finale de la Coupe du Sénégal en catégorie junior. « Ce sont des échéances importantes pour le club, car elles représentent des objectifs majeurs », si l'on en croit Papa Barra Ndour, coach des U17 et U20. Il n'a pas manqué de souligner l'investissement de tous les jours du président Serigne Galass Mbacké qui ne lésine pas sur les moyens pour les mettre dans de bonnes conditions.

« Dans l'ensemble, nous n'avons pas de problème particulier, car le président a investi énormément de moyens pour nous mettre dans de bonnes conditions de travail afin d'obtenir les meilleures performances », souligne-t-il. En bon formateur, M. Ndour a également une pensée pour les joueurs qu'il souhaite voir évoluer dans les plus grands championnats en Europe et partout dans le monde. Ils pourront alors marcher sur les pas de Moustapha Mbow (Paris Fc), Pape Habib Guèye (Kasimpaşa, Turquie), Lamine Camara (Monaco), Mamadou Lamine Camara (Al Ittihad Tripoli), Pape Daouda Diongue (Usl Dunkerque en prêt au Rc Strasbourg), Samba Diallo (Rukh Lviv, Ukraine), entre autres joueurs, qui font actuellement les beaux jours de leurs clubs respectifs.