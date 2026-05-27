Afrique: Open Water Swim 2026 - Le pays au coeur de l'excellence africaine en juin

27 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stéphane Benoît

Notre île s'apprête à vivre un événement sportif majeur. Les 6 et 7 juin 2026, la plage publique de Mont Choisy accueillera les championnats d'Afrique de natation en eau libre, ainsi que les épreuves de la CANA Zone 4. Cet événement, labellisé par World Aquatics, constitue une première historique pour le continent africain, témoignant de la capacité de Maurice à organiser des compétitions de haut niveau.

Rien n'a été laissé au hasard. En effet, la conférence de presse organisée le 25 mai dans les locaux de Côte d'Or a été programmée pour coïncider symboliquement avec la célébration de l'Africa Day. Pour orchestrer ce rendez-vous d'envergure, une équipe dédiée a été mobilisée. Le comité d'organisation est ainsi composé de Doreen Tiborcz (présidente), Cédric Bathfield (président de la FMN), Zameer Janoo (Sports Officer, représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports), Oumé Deljoor (responsable marketing et communication), Virginie Tranquille (responsable technique des officiels) et Nicolas Bactora (membre du comité technique).

Le samedi 6 juin débutera par le 5 km messieurs et dames, suivi du relais 4x1,5 km l'après-midi. Le dimanche 7 juin matin, place au spectaculaire 3 km «sprint knock-out». Ce format exigeant verra les nageurs s'affronter lors d'une première manche de 1,5 km, suivie d'une demi-finale de 1 km, pour culminer en une finale explosive de 500 mètres.

Le dispositif technique, validé par World Aquatics, prévoit une zone de compétition strictement délimitée avec des plateformes et pontons conformes aux exigences internationales. La sécurité sera assurée par une flotte composée de 8 bateaux, 7 kayaks et 2 stand-up paddles, en collaboration avec la Royal Life Saving Society Mauritius. A noter le rayonnement continental de cet événement. Cette édition accueillera 17 nations: l'Algérie, l'Angola, le Botswana, l'Égypte, l'Eswatini, le Kenya, la Libye, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud, les Seychelles, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie, le Zimbabwe, Madagascar et, bien entendu, Maurice. Enfin, n'oublions pas la belle ouverture - offerte par les organisateurs - au grand public.

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Le dimanche 7 juin après-midi, la plage de Mont Choisy sera ouverte à tous.

Attention, les passionnés peuvent s'inscrire avant le 29 mai pour les courses de 500 m (dès 8 ans), 1000 m (dès 9 ans) ou 3000 m (dès 12 ans). Les départs seront donnés à partir de 12h30, avec une cérémonie protocolaire prévue à 16h (pour toute autre information, contactez le msf@ gmail.com ou le 4550432). Signalons que la réalisation de cet événement bénéficie du soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports, de MauBank, Fashion House, CanDock, Nando's, la Royal Life Saving Society Mauritius, Camel, Sungold Trading Ltd, J et VM Mechanic Ltd.

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