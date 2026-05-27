Ile Maurice: Le récidiviste Jonathan Magdeleine en attente de sa double peine

Deux victimes, deux étranglements : déjà emprisonné pour le meurtre d'un agent de sécurité à St-Martin, Christopher Jonathan Magdeleine vient d'être reconnu coupable dans une seconde affaire criminelle aux Assises. Cette fois, pour le meurtre de Sri Balkrishna Luchmaya, un commerçant de 90 ans retrouvé sans vie dans sa boutique de tissus à Port-Louis. L'affaire a été appelée hier devant le juge Mehdi Manrakhan. Les débats sur la peine ont toutefois été reportés à une date ultérieure et la Cour devra notifier officiellement les avocats des deux parties.

Un vol qui vire à l'homicide

Le drame remonte au 25 avril 2023. Selon les éléments présentés en Cour, Jonathan Magdeleine s'était introduit dans le commerce du nonagénaire avec l'intention de lui voler de l'argent et des objets de valeur. Mais la situation avait rapidement dégénéré.

Sri Balkrishna Luchmaya avait été étranglé à l'intérieur même de son magasin. L'autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin avait établi que la victime est morte d'une asphyxie provoquée par une forte compression au niveau du cou.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à la Cour, l'accusé, défendu par Me Rishi Bhoyroo, a reconnu les faits. Il a avoué avoir pénétré dans la boutique pour commettre un cambriolage avant d'attaquer le vieil homme. Après les faits, il serait reparti avec environ Rs 800 et une bague appartenant à la victime. Le sergent Mohamedkhan Mohidinkhan, chargé de l'enquête, a produit plusieurs déclarations de l'accusé durant l'enquête policière. Ces dépositions contiennent des aveux détaillant le déroulement des événements.

Durant l'audience, Jonathan Magdeleine a adressé quelques mots à la Cour et à la famille endeuillée. Il a affirmé avoir agi alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Des propos qui contrastent avec la violence décrite dans le dossier et qui rappellent un précédent meurtre pour lequel il purge déjà une lourde peine de prison.

Précédent crime à St-Martin

Jonathan Magdeleine avait déjà marqué les chroniques judiciaires en 2024. Le 27 mars de cette année-là, la cour d'assises l'avait condamné à 23 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Narainsamy Vencatachellum, un gardien âgé de 59 ans.

Les faits s'étaient produits le 15 août 2022 sur le site de traitement des eaux usées de La Chaumière, à St-Martin. Il s'était introduit sur les lieux après avoir consommé du simik. Surpris par le vigile qui s'apprêtait à donner l'alerte, il l'avait attaqué par derrière avant de l'étrangler. Au moment de prononcer la sentence, le juge Pravin Harrah avait dénoncé la brutalité du crime. Le magistrat avait notamment souligné que l'accusé avait préféré éliminer le gardien plutôt que de prendre la fuite, ajoutant que ce type de violence ne pouvait bénéficier d'aucune clémence particulière.

Durant les différentes procédures, Jonathan Magdeleine avait évoqué une jeunesse difficile. Il avait expliqué avoir sombré dans la précarité après le décès de sa grand-mère, qui l'a élevé. Sans logement stable, il aurait commencé à consommer de la drogue et à survivre grâce à des petits vols et à la revente de ferraille. La cour devra désormais décider de la peine qui viendra s'ajouter à la sentence de 23 ans qu'il purge déjà.