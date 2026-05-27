Sénégal: Cayor Foot Académie de Thiès - Un grenier pour les clubs professionnels et des sélections nationales (9/11)

En choisissant de se muer en académie de football, l'équipe traditionnelle de Cayor Foot de Thiès a fourni, depuis 2020, une dizaine de joueurs aux équipes nationales et aux clubs professionnels européens. Ce centre fait désormais partie des greniers du football au Sénégal et dans le monde.

En pleine séance d'entraînement, le jeudi 7 mai 2026, sous un soleil matinal, au stade Maniang Soumaré de Thiès, le coach principal de Cayor Foot Académie, Babacar Mbaye Diop, n'hésite pas à interrompre le jeu pour corriger ses joueurs, répartis en plusieurs groupes sur la moitié du terrain. L'exercice consiste à les contraindre à effectuer une touche de balle dans un espace réduit. Toute l'équipe, hormis les gardiens, est concentrée sur la moitié du terrain, scindée en deux parties. Une manière d'augmenter la fréquence des contacts et de stimuler la prise de décisions rapides dans une intensification de l'effort.

La politique sportive de l'équipe est principalement basée sur le développement des capacités des jeunes sur les plans sportif et social, selon Babacar Mbaye Diop. L'académie dispose également de deux terrains de football, en plus du stade Maniang Soumaré où l'équipe première s'entraîne, selon un calendrier défini, afin de prendre ses repères.

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Affilié aussi à la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Cayor Foot Académie reçoit ses adversaires de la Nationale 1 au stade municipal de Maniang Soumaré. Babacar Mbaye Diop s'est voulu clair, « l'objectif assigné à l'équipe n'est pas de remporter le championnat, mais plutôt d'assurer le maintien ». L'équipe première, composée de U17 et de U20, met l'accent sur la formation et, à en croire le technicien, ce sont des risques à prendre que de les faire jouer dans un championnat avec de grandes équipes où évoluent des joueurs très expérimentés.

Cependant, cela participe à l'accélération du développement de ces jeunes qui pourront faire des essais et intégrer rapidement le marché des transferts. C'est dans ce cadre que l'équipe première a été rajeunie, cette année, avec des U17, après l'obtention d'un certificat médical autorisant leur intégration à la catégorie U20. Avec un bon temps de jeu en équipe première et une bonne vidéo, les joueurs peuvent être présentés en Europe, a expliqué le technicien. Avec cet objectif, cette académie fait partie des greniers du football qui fournit des joueurs aux équipes nationales du Sénégal. Elle a vu éclore Oby Amadou Sagna, Dialy Kobaly Ndiaye ou encore Youssoupha Sagna.

Ce dernier est passé par l'équipe nationale locale du Sénégal avant de prendre la nationalité gambienne. Selon Babacar Mbaye Diop, il a même joué contre le Sénégal lors de la dernière rencontre amicale entre les deux pays.

Dans cette même dynamique, Paul Diatta a signé son premier contrat avec le Fc Banik Ostrava, un club tchèque. Moustapha Mbengue s'est lui aussi engagé au BK Hacken, en Suède, pour 5 ans. Ce qui prouve qu'à Cayor Foot Académie, la préformation entre U15 et U17 et la formation entre U17 et U20 sont en train de porter leurs fruits. « En somme, Cayor Foot Académie de Thiès fait, incontestablement, partie des greniers de joueurs, bien formés, pour la sélection régionale de Thiès, les équipes nationales du Sénégal et celles professionnelles en Europe », indique le coach principal.

En 2020, Cayor Foot Académie a fourni 7 joueurs aux sélections nationales U20, a rappelé le coach. Selon lui, la formation est essentielle pour un joueur qui veut durer dans le football professionnel. « Le football n'est plus un jeu, c'est un métier qui nourrit son homme », soutient-il. Par conséquent, il invite les jeunes à le prendre très au sérieux pour en faire leur métier.