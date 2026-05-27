Afrique: La petite catégorie, un bon vivier pour la sélection A (10/11)

Si le football sénégalais rayonne, ces dernières années, à travers l'Afrique et même un peu partout dans le monde, c'est surtout grâce au travail de titan abattu par les centres de formation du pays. Terreau fertile de futurs champions et vivier inépuisable pour les différentes sélections de jeunes, ces académies ont permis de garantir une relève de qualité, notamment pour l'équipe nationale A.

Durant la dernière décennie, le Sénégal est le pays le plus titré du continent africain, toutes compétitions confondues, avec plusieurs sacres à son actif. Deux Coupes d'Afrique des nations (Can) A, un Championnat d'Afrique des nations (Chan), une Can U20, une Can U17, une Can U15... sans compter la razzia des Lions de la plage avec pas moins de cinq victoires consécutives à la Can de beach soccer. Autant dire que le football sénégalais est à son apogée. Cette embellie porte incontestablement l'empreinte des centres de formation du pays, principaux pourvoyeurs de talents pour les différentes sélections.

En effet, plus de 75% des joueurs qui composent ces équipes nationales proviennent des académies. Génération Foot (Gf), Diambars et Dakar Sacré-Coeur en sont des références incontournables. Leur modèle à succès a inspiré d'autres centres de formation qui ont servi de tremplin pour de nombreux jeunes avant leur départ vers l'étranger. Ces structures ont fait éclore de grands joueurs devenus des icônes internationales, avec des trajectoires exceptionnelles. Sadio Mané (Gf), Idrissa Gana Guèye (Diambars), Ismaïla Sarr (Gf), Lamine Camara (Gf) et tant d'autres internationaux sénégalais de l'équipe nationale A sont issus de ces académies.

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Si la petite catégorie a longtemps été le parent pauvre du football sénégalais, les différentes sélections U15, U17 et U20 ont démontré, ces dernières années, que le talent était bien là. Grâce aux différentes académies, mais aussi à la nouvelle politique de la Direction technique nationale (Dtn), beaucoup de jeunes prodiges se sont ainsi révélés et ont valu de grandes satisfactions au Sénégal. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la relève semble bien assurée.

Sur une très belle dynamique avec des joueurs pétris de talent et plein d'avenir, la petite catégorie sénégalaise représente aujourd'hui un bon vivier pour les différentes sélections. Les académies ayant joué un rôle déterminant dans la formation et l'éclosion de ces prodiges, il revient dès lors à la Fédération sénégalaise de football (Fsf), à travers la Direction technique nationale (Dtn), d'accompagner ces jeunes cracks dans leur progression et en faire ainsi de véritables champions à l'avenir.

Au moment de représenter le Sénégal au plus niveau, ils auront ainsi la délicate mission de prolonger la belle embellie dans laquelle surfe depuis quelques années la bande à Kalidou Koulibaly.

Aux portes de l'équipe nationale A, de jeunes joueurs prometteurs à l'image des internationaux U20, Serigne Fallou Diouf (Génération Foot) et Yaya Diémé (Diambars), auront un grand coup à jouer, dans les années à venir, sous la tunique des seniors. Le défi est énorme ; mais purs produits d'académie avec une grosse marge de progression et ayant acquis suffisamment d'expériences dans les différentes catégories de jeunes, ils semblent bien outillés pour assurer la relève.