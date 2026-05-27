Ile Maurice: Le responsable d'un «Bet Online» braqué, menacé au couteau

27 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Scène de terreur, hier, à Petite-Rivière lors d'un violent braquage visant un commerce de paris en ligne. Deux individus, dont l'un armé d'un couteau, ont fait irruption dans un Bet Online avant de s'attaquer brutalement au responsable de l'établissement.

Selon les premières informations, les malfrats ont surgi dans le commerce en menaçant directement l'employé. L'un des suspects lui aurait mis un couteau sous la gorge tout en exigeant qu'il remette immédiatement l'argent de la caisse. Pris de panique, le responsable aurait supplié les agresseurs de ne pas lui faire de mal avant de leur remettre la recette du jour. Mais les voleurs ne se sont pas arrêtés là.

Toujours sous la menace de l'arme blanche, ils auraient forcé l'employé à ouvrir la porte de son bureau afin de récupérer davantage d'argent. Les suspects auraient ensuite fouillé plusieurs recoins du commerce ainsi qu'un conteneur où de l'argent était également conservé.

Après avoir mis la main sur tout ce qu'ils pouvaient emporter, les deux individus ont pris la fuite en laissant leur victime sous le choc. La scène, filmée par les caméras de surveillance du commerce, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant de nombreuses réactions parmi les internautes. Sur les images devenues virales, on aperçoit les suspects agir avec violence et détermination pendant le braquage.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Alertée peu après les faits, la CID de Petite-Rivière a ouvert une enquête pour retrouver les auteurs de cette attaque. Les enquêteurs se sont rendus sur place afin de recueillir des indices et les premières dépositions. Les policiers devront également analyser les images CCTV pour tenter d'identifier les suspects et retracer leur parcours avant et après le braquage.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.