Ile Maurice: Le responsable d'un «Bet Online» braqué, menacé au couteau

Scène de terreur, hier, à Petite-Rivière lors d'un violent braquage visant un commerce de paris en ligne. Deux individus, dont l'un armé d'un couteau, ont fait irruption dans un Bet Online avant de s'attaquer brutalement au responsable de l'établissement.

Selon les premières informations, les malfrats ont surgi dans le commerce en menaçant directement l'employé. L'un des suspects lui aurait mis un couteau sous la gorge tout en exigeant qu'il remette immédiatement l'argent de la caisse. Pris de panique, le responsable aurait supplié les agresseurs de ne pas lui faire de mal avant de leur remettre la recette du jour. Mais les voleurs ne se sont pas arrêtés là.

Toujours sous la menace de l'arme blanche, ils auraient forcé l'employé à ouvrir la porte de son bureau afin de récupérer davantage d'argent. Les suspects auraient ensuite fouillé plusieurs recoins du commerce ainsi qu'un conteneur où de l'argent était également conservé.

Après avoir mis la main sur tout ce qu'ils pouvaient emporter, les deux individus ont pris la fuite en laissant leur victime sous le choc. La scène, filmée par les caméras de surveillance du commerce, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant de nombreuses réactions parmi les internautes. Sur les images devenues virales, on aperçoit les suspects agir avec violence et détermination pendant le braquage.

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Alertée peu après les faits, la CID de Petite-Rivière a ouvert une enquête pour retrouver les auteurs de cette attaque. Les enquêteurs se sont rendus sur place afin de recueillir des indices et les premières dépositions. Les policiers devront également analyser les images CCTV pour tenter d'identifier les suspects et retracer leur parcours avant et après le braquage.