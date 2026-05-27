Afrique: Journée de l'Afrique - Des experts plaident pour un renforcement stratégique de la coopération russo-africaine

À l'occasion de la Journée de l'Afrique, l'agence de presse russe Sputnik a organisé une table ronde réunissant des experts africains et russes autour des mutations géopolitiques mondiales et de leurs impacts sur les relations entre la Russie et les pays africains. Les échanges ont porté sur la coopération économique, technologique, médiatique et sécuritaire.

Les intervenants ont souligné la nécessité pour les États africains de diversifier leurs partenariats afin de répondre aux défis liés notamment à la sécurité alimentaire, au numérique et à l'énergie. Parmi les participants figuraient Hassan Khannenje, directeur de l'Institut international d'études stratégiques Horn; Philani Mthembu, directeur exécutif de l'Institut du dialogue mondial d'Afrique du Sud; ainsi que Moctar Seck, chef de la division Innovation et technologies de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique.

Intervenant sur les questions technologiques, Moctar Seck s'est exprimé sur les perspectives de coopération entre la Russie et plusieurs pays africains dans le domaine de l'intelligence artificielle et du numérique, citant précisément les initiatives engagées avec la République du Congo autour du Centre africain d'intelligence artificielle. Hassan Khannenje, pour sa part, a plaidé pour la mise en place d'un cadre structuré de coopération entre la Russie et les États africains, estimant qu'une approche plus coordonnée permettrait de renforcer les partenariats dans différents secteurs.

Les échanges ont également abordé les questions de sécurité alimentaire. Dareskedar Taye, chercheur à l'Institut des affaires étrangères d'Éthiopie, a insisté sur la nécessité pour les pays africains de renforcer leurs capacités de production agricole face aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales.

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Philani Mthembu, directeur exécutif de l'Institut du dialogue mondial d'Afrique du Sud, a souligné le caractère stratégique des relations russo-africaines. « Alors que nous assistons à une diffusion du pouvoir dans la politique mondiale, l'Afrique utilise ses relations stratégiques avec la Russie pour élargir son espace politique lorsqu'elle dialogue avec d'autres grandes puissances. Cela devient donc très important, particulièrement lorsque nous célébrons la Journée de l'Afrique », a-t-il déclaré.

Les discussions ont également porté sur la coopération médiatique. Viktoria Boudanova, directrice de Sputnik Africa, a présenté les initiatives développées par le média russe sur le continent, en l'occurence l'ouverture d'un bureau au siège de l'Union africaine et le développement de contenus en amharique destinés au public éthiopien.

Enfin, Claire Amouhaya, maître de conférences à l'Université russe de l'amitié des peuples Patrice-Lumumba, a mis en avant les opportunités de coopération dans les domaines de l'énergie, des ressources minières et de la gestion de l'eau.

À travers ces échanges, les participants ont manifesté la volonté de renforcer les cadres de dialogue et de coopération entre les pays africains et la Russie face aux défis économiques, technologiques et géopolitiques actuels.