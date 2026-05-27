Tunisie: Artisanat - Firas El Abed remporte le prix national du meilleur jeune créateur

27 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) a publié un arrêté daté du 26 mai 2026, portant attribution du Prix national du meilleur projet pour les nouveaux promoteurs dans le secteur de l'artisanat (au titre de l'année 2025) à Firas El Abed, artisan spécialisé en céramique traditionnelle.

Originaire de Moknine, (gouvernorat de Monastir), ce jeune promoteur a décroché le premier prix à l'échelle nationale parmi plus de 70 participants. Ce concours du meilleur projet pour les nouveaux promoteurs s'est tenu à l'occasion du Salon National de l'Innovation dans l'Artisanat, organisé au Parc des Expositions du Kram en avril 2026.

Il s'agissait de sa toute première participation à un salon national dans le domaine de l'artisanat.

Diplômé de l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Sousse, le lauréat a lancé son activité de poterie et de sculpture sur argile au cours de l'année 2025.

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