Cameroun: Onis Assisso Quentin - L'appel à témoins pour retrouver sa famille

Le corps en état avancé de décomposition d'Onis Assisso Quentin, professeur de chimie industrielle au lycée technique de Maroua (Extrême-Nord), a été découvert le 26 mai à son domicile ; l'administration lance un appel pour localiser sa famille tandis que les circonstances exactes du décès restent inconnues.

Une porte fermée. Une odeur qui filtre sous le seuil. Des voisins qui finissent par alerter. Les premiers secours brisent le verrou. Ce qu'ils trouvent, ce mardi 26 mai aux aurores, glace les sangs.

Le corps d'un homme gît sur le sol de sa propre maison. Il est méconnaissable. La décomposition est déjà bien avancée. À ses côtés, aucune trace de violence, aucun mot, aucun indice. Seulement le silence lourd de celui qui est mort seul, peut-être depuis plusieurs jours.

Cet homme, c'est Onis Assisso Quentin. Il a un métier : enseigner la chimie industrielle aux jeunes du lycée technique de Maroua. Mais aujourd'hui, personne ne sait ni pourquoi il est mort, ni même comment joindre les siens.

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L'administration lance un appel désespéré : "Connaissez-vous sa famille ?" Une question qui en dit long sur la solitude d'un fonctionnaire au bout du Cameroun.

La triste découverte a été faite aux premières heures du 26 mai. C'est un voisin, incommodé par une mauvaise odeur persistante, qui a donné l'alerte. Les autorités du quartier ont forcé la porte du logement d'Onis Assisso Quentin, enseignant titulaire au lycée technique public de Maroua.

À l'intérieur, son corps. Déjà en état de décomposition avancée. Les secours n'ont pu que constater le décès.

Selon des sources concordantes, Quentin était professeur de chimie industrielle. Un poste technique, exigeant, dans un établissement réputé de la capitale régionale. Rien, dans les jours précédents, n'avait signalé son absence aux collègues. Personne ne s'était inquiété.

Un appel aux familles

Joint par téléphone, un responsable du lycée technique, sous couvert d'anonymat, confie : « Onis Assisso Quentin n'avait pas donné de nouvelles. Nous ignorions qu'il était malade ou en difficulté. Son corps a été découvert par hasard. Nous lançons un appel : si quelqu'un le reconnaît ou connaît ses parents, qu'il se manifeste auprès de l'établissement ou des autorités. »

La formulation est glaçante : l'administration ne dispose d'aucun contact familial pour son propre personnel. Aucune fiche d'urgence. Aucun proche enregistré.

Circonstances inconnues

Le parquet de Maroua a été informé. Une enquête est ouverte, mais à ce stade, les enquêteurs se gardent de toute hypothèse. Le médecin légiste devra déterminer les causes exactes de la mort : maladie foudroyante, malaise, accident domestique, ou éventuel acte criminel. L'absence de traces de violence apparentes sur le corps (non confirmée officiellement) n'exclut rien.

L'état de décomposition avancée complique l'autopsie. Le temps de la mort est estimé à plusieurs jours, voire plus d'une semaine.

La solitude des enseignants en zone reculée

L'affaire soulève une question sociale plus large : combien d'agents de l'État, mutés loin de leur famille, vivent-ils dans un isolement total, sans filet de sécurité ? L'Extrême-Nord, région frontalière du Nigeria et du Tchad, secouée par des crises sécuritaires, est souvent une zone de non-droit. Les enseignants y sont parfois affectés sans aucun suivi psychosocial.

Le drame d'Onis Assisso Quentin n'est peut-être pas un fait divers. C'est un signal d'alarme sur les conditions de vie des fonctionnaires en poste isolé.

Que faire si vous avez des informations ?

L'administration du lycée technique de Maroua appelle toute personne susceptible d'identifier le défunt ou de fournir des coordonnées familiales à se présenter à l'établissement ou au commissariat central de Maroua. Les proches peuvent également contacter la délégation régionale de l'Éducation de base.