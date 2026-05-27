Tunisie: Tournoi de Vicence Italie - Moez Chargui s'incline en seizièmes de finale

Le Tunisien Moez Chargui a été éliminé des seizièmes de finale du tournoi de tennis de Vicence, en Italie, classé parmi les tournois Challenger, après sa défaite mardi face au Suisse Rémy Bertola sur le score de 1-2 (2-6, 6-3 et 3-6).

Il s'agit de la deuxième victoire consécutive de Rémy Bertola contre Moez Chargui, après l'avoir déjà battu le 6 avril dernier en seizièmes de finale du tournoi de Monza, en Italie, sur le score de 2 sets à 0.

Moez Chargui avait auparavant remporté une seule victoire contre Rémy Bertola, le 26 mars 2023, lors du premier tour des qualifications du tournoi de San Remo, en Italie.

Le tournoi de Vicence se déroule sur terre battue et est doté d'un prize money d'environ 98 000 euros.