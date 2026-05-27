Tunisie: Tournoi de Vicence Italie - Moez Chargui s'incline en seizièmes de finale

27 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Tunisien Moez Chargui a été éliminé des seizièmes de finale du tournoi de tennis de Vicence, en Italie, classé parmi les tournois Challenger, après sa défaite mardi face au Suisse Rémy Bertola sur le score de 1-2 (2-6, 6-3 et 3-6).

Il s'agit de la deuxième victoire consécutive de Rémy Bertola contre Moez Chargui, après l'avoir déjà battu le 6 avril dernier en seizièmes de finale du tournoi de Monza, en Italie, sur le score de 2 sets à 0.

Moez Chargui avait auparavant remporté une seule victoire contre Rémy Bertola, le 26 mars 2023, lors du premier tour des qualifications du tournoi de San Remo, en Italie.

Le tournoi de Vicence se déroule sur terre battue et est doté d'un prize money d'environ 98 000 euros.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.