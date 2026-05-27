Afrique: Au pays - Ali Abdi attendu, le groupe presque au complet à Tabarka

27 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Hannibal Mejbri, Rayan Elloumi et Hazem Mestouri ont rejoint mardi soir le stage de préparation de la sélection tunisienne à Tabarka en vue de la phase finale du Mondial-2026, prévue aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026, a annoncé la page officielle de la sélection tunisienne.

Selon la même source, le latéral de l'OGC Nice Ali Abdi doit rejoindre le rassemblement plus tard ce mercredi, permettant au sélectionneur de disposer de l'ensemble des joueurs convoqués.

La Fédération tunisienne de football (FTF) a par ailleurs indiqué que la séance d'entraînement prévue jeudi 28 mai sera entièrement ouverte aux médias locaux et internationaux à partir de 17h au terrain d'entraînement de l'hôtel La Cigale Tabarka.

Pour rappel, la Tunisie disputera deux matches amicauxdans le cadre de sa préparation au Mondial, contre l'Autriche le 1er juin à 19h45, puis la Belgique le 6 juin à 14h.

Les Aigles de Carthage évolueront dans le groupe F aux côtés de la Suède (15 juin), du Japon (21 juin) et des Pays-Bas (26 juin).

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