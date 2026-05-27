Tunisie: Houssem Tka vers la Bulgarie - Les dessous de la piste Levski Sofia

Des sources médiatiques bulgares ont indiqué que le milieu de terrain de l'Espérance Sportive de Tunis, Houssem Tka, pourrait rejoindre gratuitement le club bulgare de Levski Sofia à l'issue de son contrat.

Selon les mêmes sources, le joueur aurait été proposé au champion de Bulgarie, sans qu'une offre officielle ne soit formulée jusqu'à présent. Le club bulgare n'aurait également engagé aucune négociation concrète avec le joueur.

La même source précise que le dossier reste compliqué en raison de la réglementation concernant les joueurs étrangers en Bulgarie, ainsi que de l'absence de passeport européen pour Houssem Tka.

Il convient de rappeler que Levski Sofia disputera la prochaine édition de la Ligue des champions européenne.