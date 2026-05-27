Sénégal: Ngary Faye - « Poursuivre notre dynamique dans la formation de très haut niveau » (5/11)

À l'académie Darou Salam, à Grand Yoff, des histoires de réussite émergent. Ousseynou Cavin Diagne, Samba Diallo, Mamadou Lamine Camara, Formose Mendy, Pape Habib Guèye, Pape Moustapha Mboup, Mamé Mor Faye, Oumar Diop, Pape Amadou Diop... La liste des joueurs formés par le centre est longue. Leur succès fait rayonner l'académie devenue, depuis sa création en 2012, un vivier du football local mais aussi international.

Le secret, c'est juste le travail, estime Ngary Faye, team manager de l'académie. « On est une académie ambitieuse, guidée par son président Serigne Galass Mbacké qui fixe toujours des objectifs très précis ; un président qui nous motive, nous pousse toujours à persévérer, à former encore de jeunes joueurs pour les préparer à devenir des professionnels, mais surtout à former des hommes », explique-t-il, précisant que Darou Salam est devenue « incontournable en matière de formation ».

Beaucoup d'internationaux qui ont évolué au niveau des sélections U15, U17, U20 et U23 sont passés par notre académie et ça nous a valu beaucoup de satisfaction, indique Ngary Faye. Aujourd'hui, cette académie, sous la houlette de son président, met un point d'honneur à inculquer aux jeunes les valeurs du respect, de la discipline et du travail d'équipe, éléments essentiels pour réussir dans le sport de haut niveau.

À Darou Salam, les recrutements démarrent en catégorie U13. Les jeunes sont logés, nourris et pris en charge sur le volet scolaire, sportif et médical. Ils sont mis dans un cadre idéal de performance, c'est ce qui nous vaut les résultats que nous avons aujourd'hui », indique M. Faye. Selon le team manager, ce n'est pas toutes les années que l'académie organise des tests.

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Malgré ses ambitions, Darou Salam n'a pas les moyens de sa politique. « Nous avons un président ambitieux, qui ménage aucun effort pour mettre son équipe, ses joueurs et son staff dans de bonnes conditions. À lui seul, il finance toute l'académie. Il y a un budget annuel de 100 millions de FCfa, sans compter les frais de scolarité des pensionnaires. C'est un président qui veut placer son équipe au plus haut niveau et nous mettons tout en oeuvre pour relever le défi », assure Ngary Faye. Pour lui, Darou Salam va poursuivre sur sa dynamique de former des joueurs de très haut niveau, d'avoir de bons cadres sportifs qui pourront servir au niveau fédéral et local. Il espère l'équipe première du club fait aussi partie des défis. « Notre objectif ne sera atteint que si nous réussissons à intégrer le milieu professionnel et toujours former de bons joueurs, qui seront nos ambassadeurs au niveau national et international », indique-t-il.