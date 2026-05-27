Algérie: Lancement d'un dispositif exceptionnel pour l'Aïd El-Adha

ALGER — L'établissement de nettoiement et de collecte des ordures ménagères (Netcom) a lancé, mercredi, un dispositif exceptionnel pour l'Aïd El-Adha, à travers la mobilisation de 4700 agents et de 430 engins, afin d'assurer l'hygiène dans les différents quartiers de la capitale durant la circonstance.

A ce titre, un calendrier spécial qui s'étale sur les trois jours de l'Aïd El-Adha a été arrêté, dans l'objectif d'éviter l'amoncellement des ordures dans les différentes aires de la capitale, a déclaré à l'APS la chargée de Communication et du Développement de l'entreprise, Nacima Yacoubi, relevant que les quantités de déchets ménagers augmentant habituellement de manière sensible durant cette période, atteignant prés de 2.500 tonnes par jours, contre 1.100 tonne en temps normal.

Compte tenu de la nature de ce genre de déchets, composés essentiellement de matière organique, il s'avère indispensable de faire leur collecte d'une manière rapide, afin d'éviter la propagation des mauvaises odeurs et d'insectes, ce qui pourrait représenter une menace pour la santé publique, a-t-elle expliqué.

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S'agissant de la récupération des peaux de moutons sacrifiés, Mme Yacoubi a précisé que leur collecte est effectuée selon un procédé spécifique, distinct de celui des autres déchets, car, il s'agit d'"une richesse économique qu'il convient d'exploiter correctement".

A cet effet, "20 engins ouverts et 70 agents sont mobilisés pour faire la collecte des peaux, et leur acheminement vers l'entreprise (Getex), en vue de leur traitement", a poursuivi la même responsable.

Pour une valorisation optimale de cette matière première, il est recommandé de veiller à l'hygiène et au salage des peaux, ainsi que de les placer dans des sacs appropriés.

Mme Yacoubi a rappelé, à ce propos, que "Netcom" avait lancé, en avril dernier, une campagne de sensibilisation à l'adresse des habitants de la capitale, les incitant au respect des bonnes pratiques à même de garantir une exploitation optimale des peaux de moutons.