Algérie: Le ministère du Commerce intérieur rappelle la mise à disposition de l'application 'Morafikcom'

ALGER — Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a rappelé, mercredi dans un communiqué, la mise à disposition de l'application électronique "Morafikcom" pour consulter la liste des commerçants assurant la permanence durant les jours de l'Aïd El-Adha et signaler d'éventuels dépassements.

S'inscrivant dans le cadre des efforts visant à renforcer la numérisation et à rapprocher le service public du citoyen, cette application affiche la liste des commerçants assurant la permanence pendant les jours fériés et les fêtes officielles, par wilaya et par commune, permettant ainsi aux citoyens d'accéder rapidement à différents services et de se procurer divers produits de large consommation en toute simplicité, a précisé la même source.

L'application offre également des fonctionnalités permettant une interaction directe avec les services de contrôle, notamment à travers le signalement de certains dépassements comme le défaut d'affichage des prix et le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité des produits proposés à la vente.

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Dans son communiqué, le ministère invite les citoyens à télécharger et utiliser continuellement cette application, disponible gratuitement sur les plateformes Google Play Store et Apple App Store, au regard des fonctionnalités pratiques qu'elle propose pour faciliter l'accès à l'information commerciale et renforcer la protection du consommateur.