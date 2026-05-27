Algérie: L'Aïd El Adha célébré dans la sérénité et la convivialité dans les wilayas du centre

BLIDA — Les wilaya du centre du pays ont célébré mercredi la fête de l'Aïd El Adha dans une atmosphère sereine empreinte de convivialité, et comme le veut la tradition, par l'accomplissement de la prière du matin et le rituel du sacrifice du mouton, ont constaté les correspondants de l'APS.

Tôt le matin, les mosquées de toutes les villes regorgeaient de fidèles qui ont échangé les voeux en cette heureuse occasion, avant de procéder au sacrifice des moutons dans le plus grand respect de la tradition ancestrale.

En cette occasion, les mesures prises pour assurer l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, ont été respectées, et la permanence des commerçants en ce premier jour de fête semble avoir été respectée partout dans les wilayas du centre, est-il constaté.

Ainsi, à Bejaia, la permanence a été largement assurée par les commerçants réquisitionnés, de même que le secteur des transports qui a assuré un service minimum à travers les différentes lignes de la wilaya, facilitant les déplacements des citoyens.

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A Médéa, après les takbirs dans les mosquées, l'ambiance a laissé place un moment à la joie, la piété et la fraternité, entre les fidèles, avant que les adultes et les jeunes ne se regroupent dans les quartiers et les cités pour procéder au rituel du sacrifice du mouton avec la participation de voisins et proches, ce qui témoigne de la profondeur des liens sociaux et l'attachement des Algériens aux valeurs religieuses.

Dans la wilaya Tizi-Ouzou, un total de 2.646 commerces, dont 240 boulangeries et 1.623 commerces de proximité, d'alimentation générale et de fruits et légumes, sont réquisitionnés à l'occasion par la direction locale du commerce qui a, également, mobilisé 101 agents de contrôle pour veiller au respect de l'application de cette mesure.

Durant la matinée de ce premier jour, le dispositif est respecté et l'ensemble des commerces réquisitionnés ont assuré le service, a-t-on assuré auprès des services de la direction du commerce.

D'autre part, comme à chaque Aïd El Adha, les habitants des centres urbains recourent à l'abattage des sacrifices aux abattoirs alors que dans les villages, le sacrifice est pratiqué par les citoyens eux-mêmes, parfois, en groupe, ce qui insuffle un esprit de solidarité et de fraternité.

A Tipasa, et comme de coutume, le sacrifice du mouton est souvent confié au "plus expérimenté" dans l'abattage et le dépeçage.

A Djelfa, le wali Djahid Mous s'est rendu, en compagnie des autorités militaires locales, au centre de l'enfance assistée pour partager avec les enfants l'ambiance de la fête et leur exprimer sa solidarité et son soutien. C'était aussi l'occasion pour lui d'encourager les responsables du centre de poursuivre leurs efforts pour assurer aux petits les meilleures conditions de vie dans ce centre.

Dans la wilaya de Chlef, un dispositif de sécurité spécial a été mis en place, notamment pour la régulation de la circulation dans les moments de grande affluence, telle la sortie des mosquées, et à Blida, les 1071 commerçants réquisitionnés par la direction du commerce ont assuré.

A noter, qu'à Blida, l'Algérienne des Eaux (ADE) a mis en place un plan d'action exceptionnel visant à assurer la disponibilité de l'eau, en remettant en service 61 puits depuis le mois d'avril dernier, et en mobilisant des équipes techniques pour veiller au bon fonctionnement du service public.

De son côté, l'entreprise publique chargée de la collecte et du traitement des déchets ménagers "Metidja Nadhafa" a mobilisé plus de 100 camions de collecte et 1.500 de ses agents.

A Ain Defla, l'ADE a pris des mesures exceptionnelles en assurant un volume supplémentaire d'eau avoisinant les 23 000 m³ pendant les jours de la fête, portant ainsi le volume de production à 134 000 m³ par jour.

La direction des services agricoles a, pour sa part, mobilisé des vétérinaires pour le service du contrôle des bêtes sacrifiées dans les abattoirs de la wilaya.

La fête de l'Aïd-El-Adha est aussi un moment fort attendu par les enfants qui ont mis, pour l'occasion, de beaux habits, égayant par leurs rires et manifestations de joie les quartiers et les cités des villes du centre, se déplaçant entre les maisons des voisins et des proches pour échanger les voeux.

Par ailleurs, il a déjà été constaté que des citoyens acheminent la peau du mouton sacrifié aux points de collecte fixés par les services concernés.