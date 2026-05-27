Algérie: Les citoyens des régions de l'Ouest et du Sud-Ouest accueillent l'Aïd dans une atmosphère de joie, de pardon et de rapprochement familial

ORAN — Les citoyens des wilayas de l'Ouest et du Sud-Ouest du pays ont accueilli, mercredi, à l'instar des autres régions du pays, l'Aïd El-Adha dans une ambiance marquée par la joie, le pardon et le renforcement des liens familiaux.

Les wilayas d'Oran, Tlemcen, Mostaganem, Tiaret, El Bayadh, Tindouf et d'autres encore ont connu, dès les premières heures de la matinée, un afflux de citoyens, individuellement ou en groupes, vers les mosquées pour accomplir la prière de l'Aïd, tout en récitant les formules de glorification et de louange à Dieu.

Dans leurs prêches, les imams ont mis l'accent sur les valeurs de compassion, de solidarité, de tolérance et de bienfaisance que symbolise cette fête religieuse, priant Dieu Tout-Puissant de préserver le pays et de lui accorder durablement la sécurité et la stabilité.

Après la prière de l'Aïd, les citoyens se sont répandus dans les rues et les quartiers pour échanger les voeux et les pardons, dans des manifestations festives illustrant les valeurs de fraternité, de tolérance et d'entraide entre les membres de la société.

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Ensuite, les familles se consacrent à l'accomplissement du rite du sacrifice. Certains procèdent à l'abattage dans des abattoirs équipés de moyens modernes pour effectuer l'opération. D'autres sacrifient leurs moutons dans les quartiers résidentiels, où les espaces devant les immeubles se transforment en " abattoirs temporaires". Les voisins coopèrent entre eux et veillent à nettoyer les lieux après l'opération.

Concernant la préservation de la propreté, les établissements chargés de la gestion des centres d'enfouissement technique dans les wilayas de l'Ouest et du Sud-Ouest ont organisé des campagnes de collecte des peaux de moutons afin de les valoriser industriellement et de contribuer à la protection de l'environnement.

Les boucheries, elles, se préparent à proposer des services de découpe de viande moyennant rémunération, après que de nombreuses familles ont abandonné l'habitude de découper la viande elles-mêmes à domicile. Après la découpe, certaines familles tiennent à distribuer une partie de la viande aux pauvres et aux nécessiteux.

A cette occasion, les familles ont pour habitude de préparer différents plats selon les traditions de chaque région, mais les grillades et le " melfouf" demeurent les plats les plus appréciés autour desquels se réunissent les membres de la famille.

Dans l'après-midi commencent les visites familiales, cette grande fête religieuse représentant un rendez-vous annuel où se renouvellent les liens familiaux et une occasion pour les proches de se réunir autour d'une même table, dans des scènes reflétant l'authenticité de la société algérienne.

Les parcs et jardins connaissent également une forte affluence de familles qui profitent de cette occasion pour se détendre, prendre un moment de repos, préparer des grillades en plein air et permettre aux enfants de jouer et de profiter de ces espaces.