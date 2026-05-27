Algérie: Les Algériens célèbrent l'Aïd El-Adha dans une ambiance particulière

ALGER — Les Algériens célèbrent, mercredi à l'instar des autres peuples musulmans, l'Aïd El-Adha dans une ambiance particulière, empreinte de piété, de solidarité et de joie et marquée par l'attachement aux traditions et aux coutumes ancestrales.

Dès les premières heures de la journée, les foules de fidèles affluent vers les mosquées d'où émanent les invocations et les "Takbirs", reflétant une dévotion solennelle qui renvoie aux principaux préceptes de l'Islam.

Cette fête religieuse constitue, également, une occasion de renforcer les liens familiaux et les valeurs de fraternité.

La prière de l'Aïd achevée, les Algériens procèdent au rite du sacrifice du mouton, conformément à la sunna du prophète Ibrahim El Khalil (que le salut soit sur lui), dans une ambiance de joie, particulièrement appréciée par les enfants qui affichent leur bonheur de porter leurs plus beaux atours et coiffures soignées.

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Dans les foyers, les femmes s'affairent à concocter des mets exquis, transmis de mères en filles, les ingrédients de base étant les tripes et les abats du mouton sacrifié, ainsi que les épices odorantes qui octroient aux plats mijotés une suavité de plus en plus reconnue à l'étranger. Qu'il s'agisse de la "Douara", de la "Bakbouka" ou encore des "Ousbanes", ces spécialités emblématiques de la gastronomie algérienne ne cessent, ces dernières années, de conquérir les premières marches des podiums lors des compétitions culinaires internationales.

Grâce aux opérations d'importation d'un million de têtes ovines, proposées à des prix accessibles, de nombreuses familles ont pu accomplir le cérémonial du sacrifice à travers tout le pays.

Le mois de Dhou El Hidja est aussi mis à profit par de nombreux citoyens désireux de renforcer leur foi, à travers le jeûne, la récitation du Saint Coran et les différentes actions de solidarité.

Les membres de la communauté nationale établie à l'étranger sont également nombreux à avoir choisi de passer l'Aïd en Algérie, auprès de leurs familles et proches, pour apprécier une ambiance à nulle autre pareille sous d'autres cieux.

Des mesures organisationnelles ont été prises au niveau des aéroports et des ports, afin d'assurer la fluidité du transport des voyageurs.

De son côté, la société d'Exploitation des Gares routières d'Algérie "Sogral" a programmé 2200 lignes supplémentaires à l'échelle nationale, soit 103.000 sièges en plus, répartis sur les différentes gares du pays.

Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a, pour sa part, mobilisé 53.771 commerçants sur l'ensemble du territoire national, afin d'assurer les permanences lors des jours de l'Aïd El-Adha.

Dans le même contexte, le ministre de l'Hydraulique, Lounés Bouzegza, a ordonné l'approvisionnement de la population en eau potable, tout au long de l'Aïd El-Adha, en veillant à assurer, en toute diligence, les interventions lors d'éventuelles perturbations.