Tunisie: Coffre-fort électronique de l'entreprise au pays

Le Registre national des entreprises (RNE) a annoncé le lancement du "coffre-fort électronique de l'entreprise", une plateforme numérique sécurisée qui deviendra obligatoire à partir du 1er septembre 2026, dans le cadre de la stratégie nationale de digitalisation visant à simplifier et moderniser les procédures administratives et économiques.

Ce nouveau service permettra aux représentants légaux des entreprises d'accéder à un espace numérique unique, sécurisé et permanent, regroupant l'ensemble des documents et contrats déposés auprès du registre. L'accès sera gratuit et disponible 24h/24 et 7j/7, offrant ainsi une consultation et un téléchargement instantané des pièces administratives.

Le RNE précise que chaque entreprise immatriculée disposera automatiquement d'un coffre-fort électronique associé à son identifiant unique (matricule fiscal). La gestion de cet espace sera confiée à une seule personne habilitée juridiquement, qu'il s'agisse du représentant légal, d'un mandataire ou d'une personne dûment mandatée.

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Le dispositif permettra également le dépôt et la mise à jour des documents à distance, notamment les contrats, procès-verbaux et données administratives, grâce à un système d'identité numérique. Chaque document déposé sera certifié par une empreinte électronique garantissant son authenticité, avec enregistrement précis de la date et de l'heure de dépôt.

La plateforme offrira en outre la possibilité d'obtenir des copies numériques conformes aux originaux, tout en assurant la traçabilité des opérations effectuées par les différents intervenants de l'entreprise, tels que les comptables, avocats ou autres agents autorisés.

Une procédure d'activation en deux étapes

Pour activer ce service, le représentant légal devra effectuer une seule démarche physique auprès de la représentation du RNE la plus proche, muni de sa carte d'identité nationale, afin de mettre à jour les coordonnées de l'entreprise (téléphone et adresse électronique).

Il devra ensuite signer les conditions générales d'utilisation et récupérer ses identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe). L'activation finale se fera via un code envoyé par SMS, suivi de la modification du mot de passe initial pour sécuriser l'accès.

Actuellement disponible en phase volontaire, le coffre-fort électronique de l'entreprise deviendra obligatoire à compter du 1er septembre 2026. Cette réforme s'inscrit dans une volonté plus large de dématérialisation des services administratifs et de simplification des démarches pour les entreprises.

Avec ce dispositif, le RNE entend renforcer la transparence, la sécurité des données et l'efficacité des échanges administratifs dans l'écosystème économique tunisien.