Sénégal: Oslo Fa, le pari gagnant de la formation (6/11)

Même si son apprentissage dans l'élite fut très difficile l'année dernière pour sa première saison en Ligue 1, Oslo Fa (L2) peut se targuer d'avoir pu exporter plusieurs de ses joueurs à l'étranger. Grâce à la qualité de sa formation et de son professionnalisme, l'académie créée par Youssoupha Fall s'est imposée, au fil du temps, comme l'un des meilleurs centres du pays et pourvoyeurs de talents pour les sélections nationales de jeunes.

Véritables viviers de talents prêts à éclore, les structures académiques occupent aujourd'hui une place centrale dans l'écosystème du football sénégalais. Que ce soit dans les championnats domestiques ou avec les différentes sélections nationales, ces centres de formation ne cessent d'impressionner par la clarté de leur vision et leur professionnalisme. Créé en 2012 par le président Youssoupha Fall, Oslo Football Académie est de ceux-là. En gravissant petit à petit les échelons, le club basé à Dakar est en train d'écrire sa propre histoire dans le sillage de structures de formation plus connues comme Génération Foot, Diambars ou encore Dakar Sacré-Cœur. En effet, à l'instar de ces dernières : les premières à instituer la professionnalisation de la formation de footballeurs de petites catégories au Sénégal -, il est en train de placer de plus en plus de jeunes joueurs à fort potentiel dans les clubs européens de renom, en plus d'alimenter les équipes nationales en petite catégorie.

Pour Arby Camara, coach de l'équipe senior, ces résultats ne sont que le fruit de l'investissement du président Youssoupha Fall et du travail de longue haleine du staff technique. « Notre secret, c'est le travail. À Oslo Fa, nous avons un président qui ne ménage aucun effort pour mettre les joueurs, mais aussi les techniciens dans les meilleures conditions de performance », a-t-il confié.

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Malgré son baptême du feu raté dans l'élite lors de la saison 2024-2025, terminant ainsi à la 15ᵉ place du classement avec 31 points au compteur (8 victoires, 15 défaites et 7 nuls) synonyme de relégation, Oslo Fa se positionne aujourd'hui comme un bon tremplin pour les jeunes joueurs sénégalais et de la sous-région. En effet, l'académie peut se féliciter d'avoir pu exporter plusieurs de ses joueurs à l'étranger. Elle a eu à former beaucoup d'internationaux sénégalais à l'image de Krépin Diatta (As Monaco), Lamine Diack (Fc Sion) ou encore Dion Lopy (Ud Almeria). Des jeunes joueurs très prometteurs qui toquent aux portes de l'équipe nationale A comme Cheikh Tidiane Thiam de Villarreal Fc (Espagne) ou encore Bop Guèye de Sarpsborg 08 (Norvège) ont également fait leurs premières armes à Oslo Fa. « Le projet d'Oslo Fa, c'est de fournir le plus grand nombre d'internationaux possible, toutes catégories confondues, et également d'exporter nos joueurs. Je peux dire que nous sommes sur la bonne voie, parce que nous avons pas mal de joueurs dans les différentes sélections. C'est vrai que ça crée une certaine instabilité dans l'effectif de l'équipe senior, mais notre priorité, c'est la formation », a souligné Arby Camara.

Actuellement en Ligue 2 (9ᵉ, 32 pts), l'académie du président Youssoupha Fall, partenaire du club norvégien de Sarpsborg 08, s'impose de plus en plus comme l'un des meilleurs centres du pays et pourvoyeurs de talents pour les sélections nationales de jeunes. Pour renforcer sa crédibilité et atteindre d'autres sommets, Oslo Fa devra redorer le blason de son équipe senior au plus vite pour ne pas s'éterniser dans l'antichambre de l'élite locale. Même si pour le coach Arby Camara, la montée en Ligue 1 n'est pas une obsession pour l'équipe dirigeante de l'académie.