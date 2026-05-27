Tunisie: À La Mecque, Ahmed Bouhali veut améliorer l'expérience des pèlerins tunisiens

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a effectué une visite dimanche 7 Dhou Hijja 1447 H, correspondant au 24 mai 2026, à l'établissement des mutawifs (guides) des pèlerins des pays arabes «Achrakat» à La Mecque. Lors de cette visite, Bouhali a examiné les moyens de développer davantage les services fournis aux pèlerins tunisiens et de renforcer les domaines de coopération dans l'intérêt du pèlerin tunisien.

Bouhali, qui a été accueilli par le président du conseil d'administration de la société, Mohamed ben Hussine al-Maâjini, et les membres de son bureau exécutif, a souligné l'importance de poursuivre la coordination et la coopération avec cet établissement.

Il a salué, par la même occasion, la rapidité avec laquelle la société a répondu aux propositions du Bureau des affaires des pèlerins tunisiens, et a mis en relief les améliorations notables des services offerts aux pèlerins tunisiens, indique un communiqué publié par le ministère sur sa page officielle Facebook.

Le ministre a également examiné avec le président de la société et les membres du conseil d'administration les moyens de développer davantage la coopération bilatérale et d'améliorer les services au profit des intérêts du pèlerin tunisien.

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De son côté, Mohamed ben Hussine al-Maâjini a notamment salué l'engagement des membres du Bureau des affaires des pèlerins tunisiens ainsi que la bonne organisation assurée au profit des pèlerins.