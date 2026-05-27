Tunisie: Aïd al-Adha - Appel à une mobilisation nationale pour la collecte des peaux de moutons

27 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Institut national des formations environnementales a appelé les citoyens à contribuer activement au succès de la campagne nationale de collecte des peaux des moutons de l'Aïd al-Adha, en les remettant de manière organisée et conforme aux règles de préservation de l'environnement.

Dans un communiqué, l'Institut a souligné que les peaux des sacrifices représentent une ressource économique importante pouvant être valorisée dans plusieurs secteurs industriels, notamment les industries du cuir, de la chaussure, de la maroquinerie et de l'artisanat, au lieu d'être abandonnées comme déchets nuisibles à l'environnement et à la santé publique.

L'établissement a indiqué que la récupération de ces peaux permettra de réduire la pollution, de préserver la propreté de l'environnement et de soutenir l'économie circulaire à travers le recyclage et la valorisation des déchets. Cette démarche contribuera également à approvisionner les industries nationales du cuir en matières premières, à créer des opportunités d'emploi et à renforcer les principes du développement durable.

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L'Institut a, par ailleurs, insisté sur l'importance d'ancrer une culture de citoyenneté environnementale et d'encourager les comportements civiques responsables à l'occasion de l'Aïd.

Dans ce contexte, les citoyens sont invités à éviter de jeter les peaux dans la nature ou avec les déchets ménagers, à les nettoyer des impuretés, à les conserver dans de bonnes conditions et à les placer dans des sacs appropriés avant de les remettre aux points de collecte agréés.

L'Institut national des formations environnementales a également appelé à intensifier les efforts de sensibilisation environnementale au sein de la société afin d'assurer le succès de cette campagne nationale.

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