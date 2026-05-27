Sénégal: Près de 180 professionnels formés à Génération Foot (3/11)

À Génération Foot, le recrutement est très sélectif. Ils sont des milliers de jeunes au départ, mais à l'arrivée, seule une poignée est sélectionnée. « Donc, chaque année, on réunit les 70 meilleurs jeunes du Sénégal à Déni pendant presque une semaine pour les voir de près et pouvoir en choisir une quinzaine.

C'est sélectif. Quand le recrutement est bien fait, cela diminue la charge de travail au niveau de la formation », explique Boussouré Diaby, le directeur du centre de formation Génération Foot. Le deuxième élément, il faut aussi mettre dans un environnement favorable avec des infrastructures, des terrains et des ressources humaines de qualité au niveau des entraîneurs.

Tous ces éléments font que Génération Foot parvient à sortir, chaque année, des joueurs qui lui permettent de faire bonne figure en championnat. Malgré les départs successifs de joueurs à Metz ou ailleurs, l'académie de Déni réussit à faire bonne figure en Ligue 1. Trois fois champion du Sénégal dans l'instauration du foot professionnel (2017, 2019 et 2023), double vainqueur de la Coupe du Sénégal (2015, 2018), Génération Foot occupe actuellement la 5e place du classement de la L1.

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« Abdourahmane Mbodj, qui est actuellement le meilleur buteur du championnat du Sénégal, est là avec nous depuis 5 ans. Les gens le découvrent maintenant, ils pensent qu'on les a pris en un temps... Mais ils sont là. Ils sont venus à l'âge de 12 ans, 13 ans. Quand ils auront 18 ou 19 ans, ils seront déjà prêts. Ils ne vont pas pour un laps de temps. Certains sont ici depuis 6 ans, de 11 ans à 18 ans », informe Bassiouré Diaby. « Il ne s'agit pas d'une formation "fast-food". Les joueurs arrivent dès le bas âge avec leurs lacunes. Avec des professionnels dédiés à la tâche, un encadrement de qualité, ces jeunes deviennent, au bout de plusieurs années de formation, des professionnels aguerris capables de rejoindre le professionnalisme. "Génération Foot a formé beaucoup de joueurs. Il y en a même que vous ne connaissez pas. Mais Génération Foot a formé presque 180 professionnels au total. C'est beaucoup", affirme le directeur de Génération Foot.

Avec tous les « stars » produites, Génération Foot est considérée comme une référence africaine et même mondiale. Toutefois, estime Boussouré Diaby, il n'est nullement question de dormir sur ses lauriers. La formation n'est plus la chasse gardée de Génération Foot ou de Diambars. D'où la nécessité, selon lui, de travailler davantage et de mieux s'organiser.