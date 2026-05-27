Burkina Faso: Tabaski 2026 à Fada N'Gourma - Sous le signe de l'unité nationale

Les fidèles musulmans de Fada N'Gourma, toutes communautés confondues, ont célébré, mercredi 27 mai 2026, la fête de l'Aïd el Kébir, communément appelée Tabaski. A travers des prières et des messages de communion, ils ont imploré Allah pour le retour de la sécurité, la consolidation de la paix et le renforcement de l'unité nationale.

Revêtus de leurs plus beaux atours, les fidèles musulmans de Fada N'Gourma, toutes communautés confondues, ont célébré la Tabaski ou l'Aïd el Kébir, mercredi 27 mai 2026. A la place des Martyrs, la prière a été dirigée par le grand imam de Fada N'Gourma, El Hadj Aboubacar Kina, en présence des autorités administratives, militaires et paramilitaires, ainsi que des représentants des communautés chrétiennes catholique et évangélique. Tous ont été témoin de cette célébration faite sous le signe de l'unité nationale, un préalable pour la reconstruction de la paix et le retour de la sécurité.

Dans son sermon, le grand imam de Fada N'Gourma, El Hadj Aboubacar Kina, a prié pour le Burkina Faso et appelé les populations à l'union sacrée autour des idéaux de paix et de cohésion sociale. « J'implore le Seigneur Tout-Puissant pour qu'il donne la paix au Burkina Faso. Je remercie également les autres communautés et les autorités pour leur présence», a-t-il formulé. Il a également prié pour les plus hautes autorités du pays, notamment le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que l'ensemble du gouvernement.

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Présent à cette célébration, le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, a déclaré que la Tabaski constitue « une grande fête de l'unité » et de promotion de valeurs fondamentales telles que la tolérance religieuse, la cohésion sociale et la solidarité. « Nous sommes venus témoigner notre proximité et notre solidarité à l'ensemble des fidèles musulmans. Nous les invitons à cultiver, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, ces valeurs », a-t-il indiqué. Le gouverneur a également exprimé sa gratitude aux fidèles musulmans pour les prières formulées quotidiennement en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Pour lui, la présence des différentes communautés religieuses à cette célébration traduit la volonté commune des Burkinabè de demeurer unis face aux défis sécuritaires et sociaux.

Même son de cloche du côté de la communauté catholique. L'évêque du diocèse de Fada N'Gourma, Mgr Pierre Claver Malgo, venu représenter les fidèles catholiques, a insisté sur la nécessité pour les différentes confessions religieuses de prier et d'agir ensemble pour la paix. « Nous sommes venus, au nom de la communauté chrétienne catholique, manifester à cette communauté musulmane que nous sommes frères. Il nous faut vivre cette communion, prier et agir ensemble pour obtenir ce que nous recherchons tous : la paix et la cohésion pour notre pays », a-t-il soutenu.