Tunisie: Aïd al-Adha - Conseils de l'OMS pour éviter les intoxications alimentaires au pays

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), bureau de Tunisie, a appelé à l'adoption de mesures strictes de sécurité alimentaire à l'occasion de l'Aïd al-Adha, afin de prévenir les intoxications et les maladies d'origine alimentaire, dans un contexte marqué par la hausse des températures et l'augmentation de la consommation de viande.

Dans une publication diffusée mercredi sur sa page Facebook, l'OMS a insisté sur l'importance du respect des règles d'hygiène lors de la manipulation et de la préparation de la viande, particulièrement en cette période sensible.

L'organisation recommande en priorité le lavage rigoureux des mains, ainsi que le nettoyage des ustensiles et des surfaces avant et après tout contact avec la viande crue. Elle souligne également la nécessité de séparer strictement la viande crue de la viande cuite afin d'éviter les risques de contamination croisée, en utilisant des outils et planches à découper distincts.

Mesures de conservation et de cuisson

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L'OMS insiste par ailleurs sur l'importance d'une cuisson complète de la viande dans toutes ses parties, afin d'éliminer les bactéries potentiellement dangereuses.

Elle recommande également de conserver la viande au réfrigérateur dans un délai ne dépassant pas deux heures après l'abattage, en particulier en période de forte chaleur, afin de limiter les risques de prolifération bactérienne.

Cette campagne de sensibilisation intervient chaque année à l'occasion de l'Aïd al-Adha, période durant laquelle la manipulation de grandes quantités de viande augmente le risque d'intoxications alimentaires si les règles d'hygiène ne sont pas respectées.

À travers ces recommandations, l'OMS vise à renforcer la prévention et à promouvoir de bonnes pratiques alimentaires auprès des consommateurs.