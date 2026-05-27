Sénégal: Youssoupha Fall - « Notre objectif, placer nos ambassadeurs dans chaque sélection » (7/11)

Le président d'Oslo Football Académie (Oslo Fa) voit grand. Après avoir mis sur orbite Krépin Diatta, Youssoupha Fall rêve de voir son académie continuer de façonner des footballeurs complets, prêts à exceller au plus haut niveau et de placer ses ambassadeurs dans chacune des sélections nationales.

Krépin Diatta. À l'académie Oslo Football Académie (Oslo Fa), ce nom sonne comme un modèle, une référence. Ce centre de formation a vu éclore l'actuel joueur de l'As Monaco dont le parcours est une source d'inspiration. « Krépin Diatta est le premier produit de notre académie.

Il a rejoint le club norvégien de Sarpsborg 08 et a été élu meilleur jeune joueur du championnat norvégien après sa première saison. Par la suite, il est allé à Bruges. Ce n'était pas évident. Cela veut dire que la formation est importante et c'est ce qui m'a poussé à investir davantage pour l'encadrement des jeunes talents », indique Youssoupha Fall, le président de Oslo Football Académie (Oslo Fa). Des joueurs comme Dion Lopy, Faustino Manga, Lamine Diack, Mamour Ndiaye, Bop Guèye, Cheikh Tidiane Thiam, ont aussi émergé de cette académie et illustrent la pérennité du modèle d'Oslo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Aujourd'hui, nous travaillons pour atteindre notre objectif qui est de placer nos ambassadeurs dans chaque catégorie et des internationaux qui vont défendre les couleurs du Sénégal », fait savoir M. Fall. Pour le président d'Oslo, il faut beaucoup d'académies pour développer le football sénégalais. C'est dans cette optique, relève-t-il, qu'il a créé la sienne en 2012. « Avant, il n'y avait que Diambars, Génération Foot et Dakar Sacré-Coeur. Il fallait élargir l'offre et former une nouvelle génération de footballeurs professionnels capables de briller sur les scènes nationale et internationale. C'est ce qui a motivé la création d'Oslo qui a démarré par la formation avec la petite catégorie. On a travaillé dur pour avoir des internationaux, des joueurs professionnels », indique Youssoupha Fall.

Aujourd'hui, renseigne-t-il, Oslo forme des jeunes dans les catégories U13, U15, U17 et U19 et son équipe première évolue en Ligue 2. Le secret, selon le président Youssoupha Fall, c'est le travail et la formation. Aujourd'hui, rappelle-t-il, de nombreux anciens pensionnaires de l'Académie Oslo évoluent dans des clubs de Ligue 1 et Ligue 2.

« Certains ont été formés jusqu'à 16, voire 18 ans, avant d'aller dans d'autres clubs... C'est donc une satisfaction de voir nos joueurs réussir, de les voir porter le maillot du Sénégal, quelle que soit le niveau, pour aller représenter notre pays. C'est une motivation supplémentaire, qui me pousse à investir davantage dans la petite catégorie », se réjouit-il.