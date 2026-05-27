Tunisie: Hajj - Les pèlerins tunisiens en bonne santé, selon la mission sanitaire

Les pèlerins tunisiens accomplissant le Hajj se portent bien, a assuré mercredi 27 mai 2026 le coordinateur général de la mission sanitaire, le Dr Mohamed Soussi, tout en appelant à la vigilance face aux risques liés à la forte affluence et aux conditions climatiques.

S'exprimant lors d'une intervention sur la Radio nationale à l'occasion du premier jour de l'Aïd al-Adha, le responsable a indiqué que l'état de santé général des pèlerins tunisiens est satisfaisant, malgré l'enregistrement de quelques cas de fatigue et d'épuisement jugés normaux dans un contexte de forte concentration humaine.

Il a rappelé que plus de deux millions de personnes se trouvent actuellement sur les lieux saints, ce qui explique les difficultés liées à la circulation et à la gestion de l'effort physique.

Le Dr Soussi a appelé les pèlerins à éviter les foules et les déplacements en groupes importants, à respecter la prise de leurs traitements médicaux, à s'hydrater régulièrement et à utiliser des parapluies ou protections contre le soleil afin de limiter l'exposition aux fortes chaleurs.

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Il a également insisté sur la nécessité de prendre des périodes de repos suffisantes afin de préserver les capacités physiques des pèlerins et de prévenir les risques de stress thermique et d'épuisement.

La mission sanitaire tunisienne poursuit son suivi quotidien de l'état de santé des pèlerins, dans un contexte marqué par des conditions climatiques difficiles et une forte densité de population sur les sites du Hajj.