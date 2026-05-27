Afrique: Voyager sans visa au continent - La liste des pays où vous entrez librement dès aujourd'hui

Quelques pays africains ont déjà franchi une étape majeure vers la libre circulation sur le continent en supprimant totalement l'obligation de visa pour les ressortissants africains.

À ce jour, le Rwanda, le Bénin, la Gambie, les Seychelles et le Ghana (dans une mise en oeuvre progressive depuis 2025-2026) figurent parmi les États les plus avancés dans cette politique d'ouverture, rejoints récemment par le Kenya, qui a largement assoupli ses conditions d'entrée pour la majorité des nationalités africaines.

De nouvelles annonces en cours...

Ces pays permettent désormais aux détenteurs de passeports africains, dont les Tunisiens, Algériens et Marocains, d'entrer sans visa préalable pour des séjours de courte durée, généralement compris entre 30 et 90 jours selon les législations nationales. L'entrée reste toutefois soumise à certaines conditions administratives comme la possession d'un passeport valide, parfois une autorisation électronique préalable ou encore des contrôles sanitaires et sécuritaires à l'arrivée.

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Le Rwanda est considéré comme l'un des pionniers de cette politique en Afrique de l'Est. Depuis plusieurs années, il applique une exemption totale de visa pour tous les citoyens africains dans le cadre de sa stratégie d'attractivité économique et touristique. En Afrique de l'Ouest, le Bénin, la Gambie et les Seychelles ont adopté des dispositifs similaires, misant sur la facilitation des déplacements comme levier de développement.

Le Ghana, de son côté, a renforcé son positionnement en supprimant progressivement les frais et restrictions de visa pour les Africains, une réforme entamée en 2025 et élargie en 2026 dans une logique d'intégration régionale. Le Kenya a également opéré un tournant majeur en exemptant la majorité des voyageurs africains de visa ou d'autorisation électronique, même si certaines exceptions persistent pour des raisons de sécurité nationale.

À ces dynamiques s'ajoutent de nouvelles annonces en cours de mise en oeuvre. La République du Congo a notamment officialisé la suppression des visas pour les ressortissants africains à partir du 1er janvier 2027, une mesure qui s'inscrit dans la même logique d'ouverture continentale et de facilitation de la libre circulation. Cette décision, encore en phase de préparation sur le plan opérationnel, illustre la volonté croissante de plusieurs États africains d'élargir progressivement l'accès sans visa aux citoyens du continent dans les années à venir.

Des barrières administratives s'imposent

Ces initiatives restent néanmoins limitées à une minorité d'États. Selon les données de l'Africa Visa Openness Index de la Banque africaine de développement et de l'Union africaine, seule une poignée de pays sur les 54 États africains appliquent une véritable exemption de visa pour l'ensemble des citoyens du continent. La majorité des pays continuent d'imposer soit un visa classique, soit une procédure électronique d'entrée.

Cette situation illustre le décalage entre les ambitions d'intégration continentale et la réalité administrative. Pourtant, la question de la libre circulation est au coeur des politiques de l'Union africaine et de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui visent à fluidifier les échanges humains et économiques afin de stimuler la croissance du continent.

Les experts soulignent que la mobilité intra-africaine reste encore fortement contrainte par les barrières administratives. Selon plusieurs études internationales, une part importante des déplacements entre pays africains nécessite encore des démarches de visa préalables, ce qui freine le commerce, le tourisme et l'intégration régionale.

Dans ce contexte, les pays ayant adopté une politique de visa libre pour les Africains apparaissent comme des précurseurs d'un modèle d'intégration plus large. Toutefois, les analystes estiment que sans harmonisation continentale, ces initiatives resteront isolées et leur impact limité sur la mobilité globale en Afrique.