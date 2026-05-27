Afrique: Orange soutient un câble de 20 000 kilomètres pour relier l'Afrique et l'Europe

Orange soutient un nouveau câble sous-marin de 20 000 kilomètres qui reliera le Nigeria et près de 20 autres pays d'Afrique et d'Europe, alors que la demande de services de données et de cloud computing augmente sur le continent.

Le projet, appelé Via Africa, est développé par un consortium dirigé par Orange. Il traversera le corridor atlantique et devrait atterrir dans des pays tels que le Nigeria, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Les points d'atterrissage définitifs pourraient changer au fur et à mesure que d'autres opérateurs rejoindront le groupe.

Le Nigeria héberge déjà 8 câbles sous-marins, le plus grand nombre en Afrique de l'Ouest, mais il est toujours confronté à des coupures de fibre, au vandalisme et à la congestion du réseau. Orange a déclaré que le nouveau câble a pour but d'ajouter des routes et de réduire le risque de pannes lorsque les systèmes existants tombent en panne. "Vous avez besoin de différentes routes pour vous assurer que lorsque vous avez une ou deux coupures de câble, vous avez toujours la connectivité", a déclaré Michaël Trabbia, directeur général d'Orange Wholesale.

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L'Afrique compte 77 systèmes de câbles sous-marins actifs ou en projet, mais la bande passante internationale reste concentrée sur quelques marchés. Plus de la moitié de la bande passante internationale du continent passe par le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie et le Kenya. De récentes pannes de câbles le long de la côte ouest-africaine ont perturbé les services bancaires, fintech, d'entreprise et internet dans plusieurs pays.

Orange n'a pas révélé la capacité finale de Via Africa. La société a déclaré que la réalisation du câble pourrait prendre 3 à 4 ans après la finalisation des plans du consortium. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large d'Orange en Afrique, qui prévoit notamment de former plus de 3 millions de jeunes aux compétences numériques d'ici 2030 et de faire passer le nombre de centres numériques d'Orange de 50 à 100 en Afrique et au Moyen-Orient.

Points clés à retenir

Via Africa montre comment l'infrastructure internet fait désormais partie de la stratégie économique de l'Afrique. La demande de données augmente en raison des services bancaires mobiles, de la fintech, du commerce électronique, des services en nuage, de l'IA, de la diffusion en continu et des systèmes numériques publics. Mais de nombreux marchés africains dépendent encore d'un petit nombre d'itinéraires de câbles, de points d'atterrissage et de centres de données. Cela crée des risques lorsque les câbles sont endommagés par des ancres, des mouvements du fond marin ou d'autres défauts. Une nouvelle route atlantique peut améliorer la redondance et réduire la dépendance à l'égard de systèmes plus anciens qui sont moins efficaces après des années d'utilisation. Le projet pourrait également contribuer à attirer les centres de données et les fournisseurs de services en nuage s'il offre une capacité suffisante, une faible latence et des liaisons fiables avec l'Europe. Pour le Nigeria et l'Afrique de l'Ouest, l'intérêt n'est pas seulement d'avoir plus de bande passante. Il s'agit aussi de résilience. Les banques, les entreprises de télécommunications, les startups et les services publics ont besoin d'un accès à l'internet qui puisse survivre aux coupures de câbles et aux défaillances des itinéraires. Le défi sera celui de la coordination. Les câbles sous-marins nécessitent des capitaux importants, des droits d'atterrissage, des partenaires locaux, des liaisons avec des centres de données et des fibres terrestres. Via Africa sera d'autant plus importante que les pays amélioreront également les réseaux du dernier kilomètre, l'approvisionnement en électricité, la régulation des données et l'infrastructure cloud locale.