Ile Maurice: L'inquiétude grandit pour les employés de World Knits

Le groupe World Knits a annoncé son placement sous administration volontaire, évoquant d'importantes difficultés de trésorerie rencontrées depuis la fin de l'année 2025.

Dans un communiqué, la direction explique que malgré la présentation d'un plan de redressement en janvier 2026, plusieurs facteurs internes et externes ont entraîné des retards successifs dans les opérations de l'entreprise. Face à la menace de mises en demeure pouvant conduire à une liquidation, le conseil d'administration a choisi cette mesure préventive et a nommé Rajeev Basgeet de PwC pour poursuivre les négociations avec les banques et les différentes parties prenantes afin de finaliser un plan de restructuration.

Cette annonce ravive les inquiétudes des employés, alors que des difficultés salariales avaient déjà été signalées ces derniers mois. Le syndicaliste Fayzal Ally Beegun avait notamment alerté sur les retards de paiement auxquels faisaient face plusieurs travailleurs. Selon les informations recueillies, les employés ont finalement reçu leurs salaires du mois d'avril la semaine dernière. Cependant, au sein du personnel, beaucoup craignaient déjà que la compagnie ne se retrouve dans une situation pouvant entraîner une suppression d'emplois ou une réduction des activités.

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L'annonce de l'administration volontaire vient ainsi renforcer les incertitudes autour de l'avenir du groupe et du maintien des postes. Dans son communiqué, la direction affirme toutefois que la majorité des salaires en retard a été versée et assure mettre tout en oeuvre afin d'honorer ses obligations restantes envers ses collaborateurs. L'évolution des discussions autour du plan de restructuration sera désormais suivie de près par les employés, les syndicats et les créanciers du groupe.