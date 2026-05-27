Ile Maurice: L'affaire Roberts v. Anahita ajournée à mai 2027

L'audience tant attendue n'aura duré que quelques minutes. Convoquée ce matin, mercredi 27 mai, à 10h30 devant la Cour suprême de Port-Louis, la suite du procès opposant Peter Wayne Roberts à Anahita Residence & Villas Limited a été rapidement ajournée. L'affaire ne reviendra devant les juges que le 10 mai 2027, dans près d'un an, pour une session qui devrait s'étaler sur dix jours.

Ce renvoi marque une nouvelle pause dans un dossier judiciaire qui traîne depuis la mort tragique de Lee-Ann Palmarozza dans une piscine du resort en décembre 2014. Le milliardaire sud-africain, qui réclame 3 millions de dollars américains à l'établissement hôtelier pour négligence et manque d'assistance, devra donc patienter encore de longs mois avant que l'affaire ne soit véritablement débattue au fond.

Dans l'intervalle, Peter Wayne Roberts devrait quitter Maurice et rentrer en Afrique du Sud. Il mène en parallèle une seconde action civile contre l'État mauricien, le commissaire de police et neuf agents de la Major Crime Investigation Team, réclamant cette fois près de 27,8 millions de dollars pour arrestation et détention arbitraires.