Ile Maurice: Mamans célibataires héroïnes du quotidien

Derrière le sourire d'un enfant se cache parfois le combat silencieux d'une mère. Quelques jours avant la Fête des mères, rendons hommage à ces femmes qui souffrent en silence, mais qui continuent d'avancer avec courage, par amour pour leurs enfants.

Vidoula Meghoo : «Kan mo get figir mo bann zanfan, mo relev mwa»

Pour Vidoula Meghoo, habitante de Cluny, la vie a basculé en 2020 lorsque son mari est décédé dans un accident de travail. À cette époque, sa benjamine, Mishti, n'était âgée que 15 mois, et son aînée, Priyanshi, de six ans. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée seule face à la vie, avec deux enfants à élever et un immense vide à porter. «Kan mo misie finn fer aksidan ek linn desede, mo finn pas par boukou eprev. J'ai dû partir de chez ma belle-mère. Je suis allée vivre chez ma mère afin qu'elle puisse s'occuper de mes filles quand je travaillais», raconte-t-elle avec émotion. Cela fait trois ans que Vidoula travaille dans un hôtel. Priyanshi a 13 ans et Mishti, bientôt sept ans. «Zame mo finn less zot resanti ki pena manze, bwar, ouswa amizman. Mo travay pou mo kapav tenir lor mo lipie ek donn mo bann zanfan enn meyer lavi.»

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Cette force cache aussi une profonde douleur. Certaines soirées sont plus difficiles que d'autres. «Des fois, je me retrouve seule avec mes enfants. Je me sens déprimée. Mais quand je regarde leur visage, je me relève et je fais tout pour elles.» Le manque du père reste une blessure encore vive dans la maison : «Ena enn zour mo tipti tifi Mishti dir mwa: 'Mama, sa fer 6 an papa pa la. Mo mank mo papa.' Sa finn fer mo leker fermal boukou.» Aujourd'hui, Vidoula garde espoir: «Mo espere kan zot grandi, zot pou konpran ki mem si papa pa ti la, mama finn fer tou pou zot.»

Une maman du Sud : «Nou bizin res for pou nou bann zanfan»

Dans le sud de l'île, une autre maman célibataire partage aussi son combat quotidien. Depuis bientôt trois ans, elle élève seule ses deux garçons: «Mo konsider mwa kouma enn mama for pou mo de garson. Même si la vie n'est pas facile, je continue à avancer pour eux», confie-t-elle.

Ses parents ne sont plus de ce monde et elle n'a ni frère ni soeur sur qui compter. «C'est vrai que j'ai encore de la famille, mais je n'aime pas déranger les gens. Ek souvan dimounn pa vremem check lor twa.» Ce qui lui fait le plus mal, dit-elle, c'est le regard et les jugements de la société envers les mamans seules. «Dimounn vit zize san konn problem ki enn dimounn pe traverse.»

Malgré tout, elle garde la tête haute pour ses enfants. «À toutes les mamans comme moi, restez fortes pour vos enfants. On souffre mais on continue à se battre juste par amour. Fet de mer li ankor pli difisil kan to mama osi nepli la.»

En cette Fête des mères, ayons une pensée spéciale pour toutes les mamans seules, fatiguées, blessées ou abandonnées... mais toujours debout.